У Харкові з 1 квітня будуть діяти оновлені графіки відключення світла

В період з понеділка, 1 квітня, по неділю, 7 квітня, у місті Харків будуть діяти оновлені графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру міста після ворожих обстрілів. Однак ситуація все ще складна, тому електроенергію будуть вмикати згідно з графіками.

Всього буде діяти шість черг відключень, а світло намагатимуться вимикати на 4 години.

Нова загроза для Харкова

Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.

Відключення світла у Харкові через обстріли

Нагадаємо, внаслідок нещодавніх російських масованих комбінованих обстрілів по Харкову та області, зокрема по енергетичних об'єктах, кілька днів тому все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

Додамо, що з 25 березня у Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії. Він триватиме, як планується, по 31 березня для Харкова та восьми громад області.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.