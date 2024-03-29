Зараз найкритичніший момент після Другої світової, наступні два роки вирішать все, - Туск
Зараз найкритичніший момент в історії з часів Другої світової війни. Наступні два роки будуть вирішальними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує PAP.
Глава уряду Польщі оцінив загрозу виникнення нової війни у світі. Туск закликав "подумки звикнути до загрози нової війни" та підготуватися до неї.
На думку польського прем'єра, наступні два роки будуть вирішальними.
"Ми живемо у найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все", - сказав він в інтерв'ю європейським ЗМІ.
Туск наголосив, що не бачить причин, чому європейські країни не повинні збільшувати видатки на оборону і не витрачати на армію принаймні 2% ВВП.
"Ми витрачаємо 4% на оборону, але я знаю, що ситуацію з безпекою у нас важча, ніж в Іспанії чи Італії. Але 2% ВВП - це просто необхідно. Я не розумію, як це можна ставити під сумнів", - додав Туск.
Ймовірність війни РФ і НАТО
Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
У Міністерстві оборони Литви прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на війні проти України.
Новий президент Фінляндії нещодавно заявив, що вважає малоймовірним напад РФ на його країну, яка тепер є членом НАТО.
Проте розвідка Естонії дотримується іншої думки. Там вважають, що Росія вже готується до війни з НАТО, це може статися протягом 10 років.
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