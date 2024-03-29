Зараз найкритичніший момент після Другої світової, наступні два роки вирішать все, - Туск

Зараз найкритичніший момент в історії з часів Другої світової війни. Наступні два роки будуть вирішальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує PAP.

Глава уряду Польщі оцінив загрозу виникнення нової війни у світі. Туск закликав "подумки звикнути до загрози нової війни" та підготуватися до неї.

На думку польського прем'єра, наступні два роки будуть вирішальними.

"Ми живемо у найкритичніший момент після Другої світової війни. Наступні два роки вирішать все", - сказав він в інтерв'ю європейським ЗМІ.

Туск наголосив, що не бачить причин, чому європейські країни не повинні збільшувати видатки на оборону і не витрачати на армію принаймні 2% ВВП.

"Ми витрачаємо 4% на оборону, але я знаю, що ситуацію з безпекою у нас важча, ніж в Іспанії чи Італії. Але 2% ВВП - це просто необхідно. Я не розумію, як це можна ставити під сумнів", - додав Туск.