Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на швидку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію його розмови з журналістами.

Трамп сказав журналістам вранці 28 жовтня., що у відносинах між Вашингтоном і Москвою в контексті війни в Україні є значний прогрес.

"І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією - у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", - заявив лідер США.

На уточнююче питання представника ЗМІ про яку саме зустріч йдеться, Трамп сказав:

"Зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу", - додав він.

Що передувало

Напередодні, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним щодо завершення війни проти України.

Після цього вони також поспілкувалися із Зеленським. Однією з тем були майбутні переговори за участю України, США та Росії.