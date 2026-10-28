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Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським та Путіним

07:17 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським та Путіним Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на швидку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію його розмови з журналістами.

Трамп сказав журналістам вранці 28 жовтня., що у відносинах між Вашингтоном і Москвою в контексті війни в Україні є значний прогрес.

"І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією - у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу", - заявив лідер США.

На уточнююче питання представника ЗМІ про яку саме зустріч йдеться, Трамп сказав:

"Зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу", - додав він.

Що передувало

Напередодні, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним щодо завершення війни проти України.

Після цього вони також поспілкувалися із Зеленським. Однією з тем були майбутні переговори за участю України, США та Росії.

Як повідомлялося раніше, тристоронні переговори на технічному рівні планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Про домовленість щодо їх відновлення повідомляли після попередніх дипломатичних контактів.

Водночас це не означає, що зустріч Трампа, Зеленського та Путіна вже остаточно узгоджена: конкретної дати саміту лідерів у наведеній заяві Трамп не назвав.

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