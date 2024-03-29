В Україну повернули понад сто полеглих воїнів: що відомо про репатріацію

В Україну повернули 121 полеглого воїна в рамках репатріації. Тіла загиблих доставлять до відповідних державних установ, після чого встановлять їх особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Як повідомляють у відомстві, полеглих повернули завдяки взаємодії низки державних представництв та при сприянні Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох Захисників із Запорізького напрямку.

Репатріація українських військових

Варто зауважити, що в Україні станом на початок березня 2024 року вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.

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