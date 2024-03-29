Передача Україні ракет ATACMS уже не така ризикована, - генерал Браун

Передача Україні від Сполучених Штатів Америки далекобійних ракет ATACMS уже не така ризикована, як це було раніше.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence One .

У розмові з журналістами Браун заявив, що ризик ескалації під час передачі ракет ATACMS Україні, не такий високий, як, можливо, був спочатку. У 2022 році РФ публічно заявляла, що надання такої зброї Україні нібито перетне "червону лінію".

Тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявляв, що люди в академічних колах, аналітичних центрах або інших формах аналізу називають це "декларативною політикою".

РФ намагалася залякати Захід

Йдеться про заяви високопоставлених чиновників, у яких йдеться про те, що вони будуть або не будуть робити, якщо відбудуться певні дії.

"Вищі військові чиновники вказали на російську військову доктрину, особливо в тому, що стосується так званого "екзистенціального ризику". Вони заявляли, що надання Україні такої зброї нібито може змусити Росію дати ядерну відповідь або підштовхнути її до нападу на партнера по НАТО", - пише видання.

Позиція Брауна

Генерал США сказав, що стримана реакція Росії на серію нещодавніх атак українських безпілотників углиб території Росії дала змогу Пентагону скоригувати свій аналіз ризику відправки ATACMS.

"Це те, на що ми звертаємо увагу. Ви знаєте, яка ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей і різних дій", - сказав він.

ATACMS для України