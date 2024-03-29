Навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та до чого тут Молдова: думка експерта

Росіяни спробували ударити по Дністровській гідроелектростанції (ГЕС) в ніч на 29 березня. Як заявив президент Володимир Зеленський, Росія хоче повторення катастрофи з Каховською ГЕС, але тепер під загрозою ще й Молдова.

Під час підготовки публікації використовувались заяви президента Володимира Зеленського, голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка та коментар кандидата технічних наук, колишнього директора з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максима Білявського.

РБК-Україна розповідає, навіщо Росія атакувала Дністровську ГЕС та до чого тут Молдова.

Атака на ГЕС

Сьогодні вдень після засідання Ставки головнокомандувача Зеленський повідомив, що росіяни вночі намагалися атакувати Канівську та Дністровську ГЕС.

"Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи в Херсонській області. Але тепер під загрозою не тільки Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як розповів голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, ворожі ракети були збиті ще на підльоті до Дністровської ГЕС. Але вибухова хвиля пошкодила адмінбудівлю, а уламки від ракет пошкодили водогін у селі Ожеве, розташоване неподалік від греблі.

"На щастя, люди не постраждали. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Сформовані групи для обстеження та спеціальна комісія, яка визначає завдані збитки", - додав очільник області.

Зазначимо, що Дністровська ГЕС розташована на межі Чернівецької та Вінницької областей недалеко від Молдови, а річка Дністер, на якій збудована гребля, проходить по українсько-молдовському кордону.

Що каже експерт

Як сказав в коментарі РБК-Україна експерт Максим Білявський, російські атаки на українські ГЕС можуть нести відразу декілька ризиків. По-перше, техногенний, а по-друге, ризик втрати генеруючих енергетичних потужностей. Також, за його словами, це може створити проблеми з водопостачанням, що своєю чергою може повпливати на сільське господарство.

"Що стосується забезпечення електроенергією. Я б хотів звернути увагу, що ці об'єкти вже атакуються не вперше. У 2022 році ворог вже намагався атакувати Дністровську ГЕС. Тут потрібно розуміти, чому Дністровська ГЕС. На мою думку, тут є дві причини", - додав експерт.

Перша причина, як зазначив Білявський, полягає в тому, що Молдова надає допомогу з транзитом електроенергії в Україну. Друга - Молдова у своєму енергобалансі частково залежна від електростанцій на території Придністров'я.

"Ймовірно, агресор мав на меті саме досягнення цих двох цілей. З однієї сторони - зменшити можливості України по отриманню електроенергії з суміжних країн. І друга, ймовірна ціль, - збільшити залежність Молдови фактично на 100% від електрики з електростанцій на території Придністров'я", - пояснив він.

Що ж стосується загрози руйнування ГЕС від російських атак, то, за словами Білявського, це дуже складно зробити.

"Бо коли проектуються греблі ГЕС, то вони проектуються на силу удару, пропорційну падінню Boeing777 з висоти 10 тисяч метрів. Тобто самі греблі ГЕС доволі міцні. Машинні відділення та турбіни знаходяться під водою. Єдине, що може постраждати - це адмінбудівлі та комутатори, які забезпечують підключення ГЕС до об'єднаної енергосистеми", - сказав експерт.