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У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 09:18
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У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час Фото: Україна разом з цивілізованими країнами переходить на літній час(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О 3 (третій) годині за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня - о 4 годині на 1 годину назад.

"Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Мінекономіки, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському Союзі діє рішення 2001 року, відповідно до якого в країнах - членах ЄС запроваджено перехід на літній час з кінця березня і на зимовий - в кінці жовтня.

Спроби скасувати перехід на літній час

За останні роки в Україні було здійснено дві невдалі спроби скасувати перехід на літній час. Перша - у 2011 році, коли Партія регіонів майже провела через Верховну раду це рішення. Це сталося одразу після того, як перехід на літній час скасували на території Росії. Однак потім від цієї ідеї відмовилися з незрозумілих причин.

Вдруге скасувати перехід на літній час планувала партія "Слуга народу" у 2021 році. Законопроект ухвалили у першому читанні, проте остаточного рішення ухвалено не було.

Де переводять стрілки годинника

Усі 27 країн ЄС та 15 інших країн континенту (всього 42) запроваджують літній час в останню неділю березня та скасовують в останню неділю жовтня.

При цьому в ЄС протягом кількох років обговорювали можливість встановити єдиний час без переведення годинників стрілок. у 2021 році країни Євросоюзу мали вибрати, на якому постійному часі вони хочуть залишитися - на літньому чи зимовому. Однак це рішення відклали через COVID-19.

Канада та США вводять літній час у другу неділю березня, скасовують у першу неділю листопада.

У більшості країн третього світу перехід на літній час або не запроваджувався, або скасований.

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