Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії та Британії

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку обсягом 984 млн доларів та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів. До загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 млрд доларів. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів. Передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних вісім вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.