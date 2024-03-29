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Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії та Британії

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 13:02
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Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії та Британії Фото: Світовий банк надав Україні 1,5 млрд доларів  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку обсягом 984 млн доларів та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів.

До загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 млрд доларів. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів.

Передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних вісім вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.

Нагадаємо, раніше у НБУ заявили, що Україна протягом березня-квітня отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування.

Україна розраховувала отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, від Канади 1,5 млрд доларів, від Світового банку 1,5 млрд доларів, від МВФ 900 млн доларів. Усі ці транші вже надані. Ще 1,5 млрд євро ЄС надасть у квітні.

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