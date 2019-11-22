Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога

Фото: Андрей Садовый (УНИАН)

Садовый не представляет, как прокуроры САП вычислили такой размер залога

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 миллионов гривен для оплаты залога, о которой Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет ходатайствовать в суде. Об этом он сказал в ефірі ZAXID.NET.

Садовый отметил, что его декларация публичная и туда внесено все, чем владеет его семья.

"Я себе трудно представляю, где они эту сумму насчитали. Вы знаете, моя декларация публичная. Все что я имею, посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена - ред.) получает вознаграждение. У нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина. Возможно надо будет что-то продавать", - сказал он и добавил, что в случае необходимости будет обращаться к людям.

Напомним, ранее городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что прокуроры САП вручили ему подозрение за злоупотребление властью в земельных вопросах. Он заявил, что власти города привлекли инвесторов, которые заплатили 54 млн гривен.

По данным САП, Садовый и другие чиновники Львовского городского совета подозреваются в махинациях с землей на сумму более 90 млн гривен.

Сообщается, что злоупотребления чиновников во время операций с землей на территории Рясное-Русское Львовской области, нанесли вред гражданам и государству на сумму 93,5 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прокуратура не будет просить об избрании Садовом меры пресечения в виде ареста, а будет ходатайствовать о залоге в размере 50 млн гривен.