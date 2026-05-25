Україну атакували з семи напрямків, було 10 "прильотів": як ППО відбила удар РФ
У ніч на 25 травня Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну, ворог випустив 262 дрони з семи напрямків. Зафіксовано 10 влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Атака розпочалася ще о 17:30 24 травня.
За даними військових, російська армія випустила 262 ударні безпілотники різних типів. Серед них були дрони Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також “Гербера”, “Італмас” і дрони-імітатори “Пародія”.
Запуски здійснювалися з території Росії - з районів Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Як працювала ППО
Повітряний напад відбивали:
- авіація
- зенітні ракетні війська
- підрозділи радіоелектронної боротьби
- сили безпілотних систем
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 246 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
"Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні ПС.
Військові попередили, що атака станом на ранок ще тривала.
