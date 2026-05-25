Відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично, але не для всіх: кого це стосується

05:01 25.05.2026 Пн
Черги в ТЦК нарешті скасували для мільйонів українців. Але чи для всіх діятимуть нові правила?
aimg Катерина Коваль
Відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично, але не для всіх: кого це стосується Фото: для роботи системи потрібно регулярно оновлювати дані (Getty Images)
Понад 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично - без заяв, довідок і черг. Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри для 22 категорій громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Як це працює

Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах і оновлює запис в електронному документі користувача в застосунку Резерв+. Це стосується як онлайн-відстрочок, так і оформлених через ЦНАП.

ТЦК більше не приймають заяви на продовження відстрочок від громадян - це дозволило ліквідувати черги і зосередити ресурси на мобілізації.

Хто підпадає під автоматичне продовження

Автоматичне продовження діє для 22 категорій, зокрема:

  • люди з інвалідністю,
  • тимчасово непридатні до служби,
  • батьки трьох і більше дітей,
  • одинокі батьки дитини до 18 років,
  • батьки дитини з інвалідністю,
  • ті хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї або людиною з інвалідністю,
  • студенти та аспіранти,
  • вчителі шкіл,
  • працівники вищої та профосвіти,
  • військові звільнені з полону,
  • а також родичі загиблих під час бойових дій.

Коли автопродовження може не спрацювати

Система може не знайти даних у реєстрах для тих, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи, доглядає за тяжкохворим членом сім'ї, або є батьком трьох і більше дітей.

У таких випадках треба особисто звернутися до будь-якого ЦНАПу з документами.

Що перевірити заздалегідь

Щоб автопродовження спрацювало, дані в реєстрах мають бути актуальними: відомості про сім'ю у ДРАЦС, дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, персональні дані батьків в актових записах, а також відсутність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці.

Питання бронювання залишається гострим. Нещодавно народний депутат Соболев розповів, що критично важливі заброньовані підприємства генерують 60% податкових надходжень - водночас велика кількість людей, які перебувають у розшуку ТЦК або СЗЧ, не зайняті і не залучені до Сил оборони.

Мінкульт тим часом повідомив, що участь у виробничій ініціативі "Тисячовесна" може стати підставою для визнання підприємства критичним і отримання права на бронювання персоналу.

