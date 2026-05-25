Відстрочка від мобілізації продовжиться автоматично, але не для всіх: кого це стосується
Понад 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично - без заяв, довідок і черг. Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри для 22 категорій громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.
Як це працює
Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах і оновлює запис в електронному документі користувача в застосунку Резерв+. Це стосується як онлайн-відстрочок, так і оформлених через ЦНАП.
ТЦК більше не приймають заяви на продовження відстрочок від громадян - це дозволило ліквідувати черги і зосередити ресурси на мобілізації.
Хто підпадає під автоматичне продовження
Автоматичне продовження діє для 22 категорій, зокрема:
- люди з інвалідністю,
- тимчасово непридатні до служби,
- батьки трьох і більше дітей,
- одинокі батьки дитини до 18 років,
- батьки дитини з інвалідністю,
- ті хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї або людиною з інвалідністю,
- студенти та аспіранти,
- вчителі шкіл,
- працівники вищої та профосвіти,
- військові звільнені з полону,
- а також родичі загиблих під час бойових дій.
Коли автопродовження може не спрацювати
Система може не знайти даних у реєстрах для тих, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи, доглядає за тяжкохворим членом сім'ї, або є батьком трьох і більше дітей.
У таких випадках треба особисто звернутися до будь-якого ЦНАПу з документами.
Що перевірити заздалегідь
Щоб автопродовження спрацювало, дані в реєстрах мають бути актуальними: відомості про сім'ю у ДРАЦС, дані про інвалідність в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, персональні дані батьків в актових записах, а також відсутність заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці.
Питання бронювання залишається гострим. Нещодавно народний депутат Соболев розповів, що критично важливі заброньовані підприємства генерують 60% податкових надходжень - водночас велика кількість людей, які перебувають у розшуку ТЦК або СЗЧ, не зайняті і не залучені до Сил оборони.
Мінкульт тим часом повідомив, що участь у виробничій ініціативі "Тисячовесна" може стати підставою для визнання підприємства критичним і отримання права на бронювання персоналу.