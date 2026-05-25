"Можливо, незабаром подам у відставку": Вучич допустив дострокове складання повноважень

02:31 25.05.2026 Пн
Гучна заява сербського лідера пролунала під час візиту до Пекіна
aimg Катерина Коваль
Фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Президент Сербії Александар Вучич допустив скору відставку під час візиту до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vreme.

Виступаючи перед журналістами в Пекіні, Вучич заявив що його президентський мандат добігає кінця і допустив дострокове складання повноважень.

"Можливо, незабаром подам у відставку", - сказав він.

При цьому підкреслив що не піде на крок, який свого часу зробив колишній президент Борис Тадич - той у 2012 році подав у відставку за 10 місяців до закінчення терміну, щоб суміщені президентські та парламентські вибори підсилили позиції його партії.

Про протести

Вучич відкинув значущість суботніх протестів на площі Славія, назвавши їх "порожніми" і "без чіткого змісту". Він оспорив дані про кількість учасників - три спецслужби оцінили їх у 30 500 - 34 300 осіб, влада прийняла найвищу оцінку.

Вучич також звинуватив організаторів у відповідальності за інциденти після завершення мітингу.

Сербська прогресивна партія Вучича оголосила про проведення власних зборів з 26 по 28 червня.

Протести в Сербії почалися після обвалення даху залізничного вокзалу у 2024 році, що забрало 16 життів. Студентські акції швидко переросли в масовий антиурядовий рух - опозиція і активісти звинувачують владу в корупції та некомпетентності.

У серпні 2025 року протести переросли в сутички з поліцією, шестеро правоохоронців отримали поранення, 38 людей затримали.

Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
