Стубб припустив, що може очолити переговори ЄС із Росією

05:57 25.05.2026 Пн
1 хв
Лідер Фінляндії дав інтригуючу відповідь на складне питання
aimg Катерина Коваль
Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Президент Фінляндії Александр Стубб не виключив, що може стати представником Євросоюзу на мирних переговорах з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Що сказав Стубб

В інтерв'ю телеканалу Yle Стубб заявив що мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь. Зокрема, у нього запитали, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.

"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", - відповів він.

Таємна роль від ЄС

За даними видання Helsingin Sanomat з посиланням на дипломатичні джерела, Стубба готують до виконання важливого завдання.

Європа загалом готується розпочати переговори з Росією - процес на початковій стадії, але президент Фінляндії може посісти в ньому центральне місце.

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції держсекретар Рубіо заявив що переговори поки не дали результатів, але Вашингтон готовий до нових зустрічей якщо вони будуть продуктивними і відкинув чутки про тиск США на Київ.

Зеленський 20 травня висловив сподівання повернутися до тристоронніх переговорів за участю Європи і запропонував відновити формат Е3 для мирних перемовин.

