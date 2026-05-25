У Трампа вважають, що Іран згоден утилізувати високозбагачений уран, - CBS News

В адміністрації Трампа заявили, що Іран нібито погодився на утилізацію свого високозбагаченого урану під час переговорів зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За словами високопоставленого чиновника адміністрації Трампа, США вважають, що верховний лідер Ірану аятолла Моджтаба Хаменеї схвалив типову угоду. Однак остаточної угоди ще має бути досягнуто, перш ніж що-небудь буде підписано.

Він додав, що питання про те, чи відбудеться угода, поки залишається відкритим. Також офіційний представник каже, що ще до операції "Епічна лють" іранська система була "гнітюче повільною і непрозорою", а відтоді ситуація погіршилася.

Що ж стосується рамкової угоди, на її остаточне узгодження знадобиться кілька днів. Чиновник сказав, що майже досягнута угода буде являти собою двоетапний процес, а саме: негайне відкриття Ормузької протоки в обмін на зняття американської блокади, за якою вже підуть переговори про механізм, що дасть змогу Ірану відмовитися від різних частин своєї ядерної програми.

За його словами, США хочуть, щоб Іран узяв на себе зобов'язання утилізувати високозбагачений уран і вирішити інші ядерні проблеми.

Чиновник зазначив, що адміністрація Трампа вважає цю угоду вигіднішою, ніж та, яку було досягнуто 2015 року за часів колишнього президента Барака Обами і яка допускала збагачення урану до певного рівня.

Наразі чиновники, як і раніше, опрацьовують деталі механізму утилізації урану з людьми, яких верховний лідер Ірану уповноважив вести переговори.

Також офіційний представник додав, що рішення про розморожування іранських активів поки що не ухвалено, але будь-яке пом'якшення санкцій буде порівнянне з фактичним виконанням вимог США щодо цілей Дональда Трампа в галузі нацбезпеки.

Резюмуючи чиновник сказав, що різниця між нинішньою ситуацією і періодом до початку шеститижневої військової кампанії полягає в тому, що іранці зараз ідуть на "серйозні поступки" з питань, щодо яких раніше вони не були готові до переговорів.