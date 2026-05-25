Супертанкер з двома мільйонами барелів нафти вирвався з блокади і пройшов Ормузьку протоку

Черговий супертанкер з іракською нафтою перетнув американську лінію блокади і вийшов в Аравійське море на тлі переговорів між США та Іраном щодо відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Що відомо про рух суден

Eagle Verona завантажила вантаж на терміналі в Басрі ще 28 лютого, весь цей час перебувала заблокованою. Прибуття до Нінбо заплановане на 12 червня.

Напередодні Ормузьку протоку покинув танкер зі скрапленим газом Al Hamra - перший подібний рейс до Індії з початку іранської війни.

За даними іранського агентства ISNA, за останні 24 години після отримання дозволу від Корпусу вартових Ісламської революції через Ормузьку протоку пройшли 33 судна.

США зі свого боку повідомили, що за шість тижнів морської блокади іранських портів їхні сили перенаправили понад 100 комерційних суден.

Втім, більшість суден досі залишаються заблокованими в Перській затоці після того як Іран фактично закрив Ормузьку протоку наприкінці лютого у відповідь на американсько-ізраїльські удари.

Нафтовий ринок уважно стежить за кожним виходом танкерів із затоки. Нафта марки Brent торгується близько 96 доларів за барель.