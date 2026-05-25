ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Бензин дорожчає, газ дешевшає: свіжі ціни на АЗС 25 травня

09:11 25.05.2026 Пн
2 хв
Популярна марка бензину додала в ціні до 3 гривень за літр
aimg Марія Кучерявець
Бензин дорожчає, газ дешевшає: свіжі ціни на АЗС 25 травня Фото: ціни на АЗС 25 травня змінилися після вихідних (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На АЗС у понеділок, 25 травня спостерігається зміна цінників на пальне. Після вихідних державна мережа "Укрнафта" скоригувала вартість деяких позицій - окремі види бензину здорожчали, а скраплений газ, навпаки, здешевшав.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель і автогаз на АЗС.

Читайте також: Чи буде дефіцит бензину та чому ціни на АЗС різняться

Головне:

  • Бензин: В "Укрнафті" бензин А-95 (Energy) подорожчав на 3,00 грн (до 76,90 грн), а звичайний А-95 - на 1,00 (до 74,90 грн).
  • Дизель: Вартість дизельного пального на популярних АЗС після вихідних залишилася абсолютно стабільною.
  • Автогаз: На заправках OKKO, WOG та SOCAR ціна без змін, а в мережі "Укрнафта" пальне здешевшало на 1,00 грн.

Що змінилося на АЗС

Порівняно з п'ятницею, 22 травня, зафіксовано такі зміни:

  • Мережі OKKO, WOG та SOCAR: Жодних змін. Ціни на всі види бензину, дизельного пального та автогазу залишилися на колишньому рівні.

Бензин дорожчає, газ дешевшає: свіжі ціни на АЗС 25 травня

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 25 травня (інфографіка РБК-Україна)

При цьому на державній "Укрнафті":

  • Бензин 95 (Energy) здорожчав на 3,00 грн (з 73,90 грн до 76,90 грн).
  • Бензин А-95 здорожчав на 1,00 грн (з 73,90 грн до 74,90 грн).
  • Автогаз здешевшав на 1,00 грн (з 46,90 грн до 45,90 грн).
  • Бензин 98 (Energy), Бензин А-92, ДП (Energy) та звичайне ДП залишилися без змін.

Деталізація цін на АЗС 25 травня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 48,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

Читайте також: Ціни в опті падають: експерт прогнозує коливання на АЗС у межах 1-2 гривень

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни в Україні Ціни Ціни на бензин Бензин Дизпаливо Газ Укрнафта
Новини
Стубб припустив, що може очолити переговори ЄС із Росією
Стубб припустив, що може очолити переговори ЄС із Росією
Аналітика
Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову