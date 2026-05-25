Бензин дорожчає, газ дешевшає: свіжі ціни на АЗС 25 травня
09:11 25.05.2026 Пн
Популярна марка бензину додала в ціні до 3 гривень за літр
Фото: ціни на АЗС 25 травня змінилися після вихідних (Getty Images)
На АЗС у понеділок, 25 травня спостерігається зміна цінників на пальне. Після вихідних державна мережа "Укрнафта" скоригувала вартість деяких позицій - окремі види бензину здорожчали, а скраплений газ, навпаки, здешевшав.
Головне:
- Бензин: В "Укрнафті" бензин А-95 (Energy) подорожчав на 3,00 грн (до 76,90 грн), а звичайний А-95 - на 1,00 (до 74,90 грн).
- Дизель: Вартість дизельного пального на популярних АЗС після вихідних залишилася абсолютно стабільною.
- Автогаз: На заправках OKKO, WOG та SOCAR ціна без змін, а в мережі "Укрнафта" пальне здешевшало на 1,00 грн.
Що змінилося на АЗС
Порівняно з п'ятницею, 22 травня, зафіксовано такі зміни:
- Мережі OKKO, WOG та SOCAR: Жодних змін. Ціни на всі види бензину, дизельного пального та автогазу залишилися на колишньому рівні.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 25 травня (інфографіка РБК-Україна)
При цьому на державній "Укрнафті":
- Бензин 95 (Energy) здорожчав на 3,00 грн (з 73,90 грн до 76,90 грн).
- Бензин А-95 здорожчав на 1,00 грн (з 73,90 грн до 74,90 грн).
- Автогаз здешевшав на 1,00 грн (з 46,90 грн до 45,90 грн).
- Бензин 98 (Energy), Бензин А-92, ДП (Energy) та звичайне ДП залишилися без змін.
Деталізація цін на АЗС 25 травня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Євро: 79,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн