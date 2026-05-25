Курс валют змінився після вихідних: скільки коштують долар і євро 25 травня
Робочий тиждень розпочався з нових цінників у касах. Поки обмінні пункти зафіксували долар на рівні п'ятниці, українські банки вирішили переглянути цінники.
Головне:
- Долар в обмінниках: тримає позиції п'ятниці - купівля за 44,10 грн, продаж по 44,00 грн.
- Євро в обмінниках: зріс на 5 копійок - курс становить 51,65 грн (купівля) та 51,45 грн (продаж).
- Тенденція в банках: великі гравці навпаки трохи опустили курс долара (в середньому до 44,43 грн) та євро (до 51,67 грн).
- Курс у топах: Monobank та ПриватБанк залишили цінники без змін, Ощадбанк трохи підняв євро в додатку, а ПУМБ підвищив долар на 10 копійок.
Курс валют в обмінниках
Обмінники після вихідних оновили курс валют, долар тримає позиції, а євро трохи зросло. Так, за даними порталу Minfin, средній курс долара в обмінних пунктах сьогодні тримається на показниках п'ятниці. Купити валюту можна за 44,10 гривні, а здати - по 44 гривні.
Євро ж додало по 5 копійок на обох позиціях. Купити європейську валюту сьогодні можна за середнім курсом у 51,65 гривні, а здати - по 51,45 гривні.
Курс валют в банках
Банки ж сьогодні трохи опустили валюту. Долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,43 гривні (-1 коп), а здати - по 43,92 гривні (-6 коп).
Євро в банках продають за середнім курсом у 51,67 (-5 коп) гривню, а купують - по 51,07 (-3 коп) гривні.
ПриватБанк сьогодні тримає курс валют на рівня 22 травня. Долар в касах можна купити по 44,45 гривні, а карткою - 44, 44 гривні. Євро у відділеннях банку обійдеться у 51,75 гривню, а карткою - 51,81 гривню.
Ощадбанк також залишив курс долара на рівні п'ятниці: курс для мобільного додатку 44,40 гривні, а для карток - 44,50 гривні. А от євро трохи додало в ціні. У мобільном "Ощаді" курс європейської валюти зріс на 10 копійок для покупки - 51,70 гривень, а для карток ціна зросла на 5 копійок - до 51,85 гривень.
"Пумб" же підняв курс долара, а ось ціна євро залишилась незмінною. Так, у відділеннях банку долар можна купити по 44,60 (+10 коп) гривні, а комерційний курс становить 44,40 (+10 коп). Євро ж у касах банку можна купити по 52 гривні.
У Monobank цінники не змінились: долар можна купити по 44,43 гривні, а євро - по 51,80 гривні.
Де дешевше купити валюту?
- Долар: найдешевше в обмінниках - 44,10 грн (у банках середня ціна вища - 44,43 грн, а в ПУМБ взагалі 44,60 грн).
- Євро: в обмінниках - 51,65 грн або в банках (в середньому 51,67 грн). Найвигідніший курс серед банків в Ощадбанку (у додатку) - 51,70 грн, тоді як у ПУМБ євро доходить до 52,00 грн.
Де вигідніше здати валюту?
- Долар: вигідніше здавати в банках - там середній курс купівлі становить 43,92 грн (в обмінниках за нього дадуть рівно 44,00 грн, тож різниця мінімальна, але банки тримають планку трохи вище).
- Євро: в обмінниках - 51,45 грн (у банках середня ціна прийому нижча - 51,07 грн).
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.