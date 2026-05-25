ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Британія, Франція та ще три країни зупинили план НАТО щодо фінансування України

00:24 25.05.2026 Пн
2 хв
Хто влаштував демарш перед самітом в Анкарі?
aimg Катерина Коваль
Британія, Франція та ще три країни зупинили план НАТО щодо фінансування України Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Британія, Франція та ще кілька союзників по НАТО заблокували амбітний план генерального секретаря альянсу Марка Рютте щодо збільшення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Читайте також: Росія намагається втягнути Азію у гібридну війну проти Заходу, - ЦПД

Що відбулося

Рютте розраховував затвердити пропозицію на річному саміті НАТО в Анкарі. Щонайменше сім країн-членів, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на допомогу Україні, підтримали ідею.

Однак будь-яке рішення НАТО вимагає одностайної підтримки всіх членів альянсу, а п'ять країн її заблокували.

Подвійний удар по репутації Британії

Для Лондона це особливо болюча новина:Британія позиціонує себе як один із найвідданіших союзників України. Цього тижня уряд Стармера вже потрапив під критику через пом'якшення санкцій на імпорт нафтопродуктів російського походження.

Офіційний внесок Британії - 3 млрд фунтів на рік, або близько 0,1% ВВП - є третім за розміром після США і Німеччини, але значно нижчим за запропонований поріг.

Хто дає, а хто ні

За даними Кільського інституту, Нідерланди, Польща, скандинавські та балтійські країни вже витрачають на рівні або вище 0,25% ВВП.

Франція, Іспанія та Італія - треті, четверта і п'ята економіки Європи - регулярно отримують критику за недостатній внесок.

Блокування плану відбувається на тлі ширшої кризи довіри всередині НАТО. На форумі GLOBSEC у Празі європейські лідери сперечалися чи варто й далі покладатися на американську зброю - США за президентства Дональда Трампа стали джерелом невизначеності для альянсу.

У середині травня армія США несподівано скасувала розгортання понад 4 тисяч військових у Польщі. Згодом Трамп особисто втрутився у ситуацію і запитав Гегсета чому розгортання скасували.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Марк Рютте Допомога Україні
Новини
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії