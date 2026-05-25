Британія, Франція та ще три країни зупинили план НАТО щодо фінансування України
Британія, Франція та ще кілька союзників по НАТО заблокували амбітний план генерального секретаря альянсу Марка Рютте щодо збільшення військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Що відбулося
Рютте розраховував затвердити пропозицію на річному саміті НАТО в Анкарі. Щонайменше сім країн-членів, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на допомогу Україні, підтримали ідею.
Однак будь-яке рішення НАТО вимагає одностайної підтримки всіх членів альянсу, а п'ять країн її заблокували.
Подвійний удар по репутації Британії
Для Лондона це особливо болюча новина:Британія позиціонує себе як один із найвідданіших союзників України. Цього тижня уряд Стармера вже потрапив під критику через пом'якшення санкцій на імпорт нафтопродуктів російського походження.
Офіційний внесок Британії - 3 млрд фунтів на рік, або близько 0,1% ВВП - є третім за розміром після США і Німеччини, але значно нижчим за запропонований поріг.
Хто дає, а хто ні
За даними Кільського інституту, Нідерланди, Польща, скандинавські та балтійські країни вже витрачають на рівні або вище 0,25% ВВП.
Франція, Іспанія та Італія - треті, четверта і п'ята економіки Європи - регулярно отримують критику за недостатній внесок.
Блокування плану відбувається на тлі ширшої кризи довіри всередині НАТО. На форумі GLOBSEC у Празі європейські лідери сперечалися чи варто й далі покладатися на американську зброю - США за президентства Дональда Трампа стали джерелом невизначеності для альянсу.
У середині травня армія США несподівано скасувала розгортання понад 4 тисяч військових у Польщі. Згодом Трамп особисто втрутився у ситуацію і запитав Гегсета чому розгортання скасували.