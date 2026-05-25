Росія "атакувала" літак з міністром оборони Британії: GPS відключився на три години

Літак британських ВПС з міністром оборони Джоном Гілі на борту зазнав електронної атаки у четвер, 24 травня, під час повернення з Естонії до Великобританії.

Що сталося

Літак Dassault Falcon 900LX летів поблизу російського кордону, коли GPS був повністю відключений на весь тригодинний політ. Смартфони і ноутбуки пасажирів також втратили з'єднання з інтернетом. Пілоти перейшли на резервну навігаційну систему, літак продовжив політ у штатному режимі.

Пасажирів, серед яких були фотографи і журналіст, повідомили що літак може безпечно продовжувати рейс. Маршрут польоту був видимий на загальнодоступних сайтах відстеження авіарейсів - невідомо, чи був Гілі навмисною ціллю.

"Це безрозсудне втручання Росії, але RAF добре підготовлений до такої діяльності", - заявило оборонне джерело.

Не перший інцидент

За кілька днів до цього Міністерство оборони Британії повідомило про небезпечне переслідування британського розвідувального літака над Чорним морем. Російський Су-35 підлетів так близько, що спрацювали аварійні системи і відключився автопілот.

Інший Су-27 шість разів пройшов за шість метрів від носа британського Rivet Joint. МОБ назвало це найнебезпечнішою дією Росії проти британського літака з 2022 року, коли Росія випустила ракету над Чорним морем.