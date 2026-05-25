Росія "атакувала" літак з міністром оборони Британії: GPS відключився на три години

03:46 25.05.2026 Пн
2 хв
Смартфони пасажирів раптово згасли, а навігація вимкнулася
aimg Катерина Коваль
Росія "атакувала" літак з міністром оборони Британії: GPS відключився на три години Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Image)
Літак британських ВПС з міністром оборони Джоном Гілі на борту зазнав електронної атаки у четвер, 24 травня, під час повернення з Естонії до Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Що сталося

Літак Dassault Falcon 900LX летів поблизу російського кордону, коли GPS був повністю відключений на весь тригодинний політ. Смартфони і ноутбуки пасажирів також втратили з'єднання з інтернетом. Пілоти перейшли на резервну навігаційну систему, літак продовжив політ у штатному режимі.

Пасажирів, серед яких були фотографи і журналіст, повідомили що літак може безпечно продовжувати рейс. Маршрут польоту був видимий на загальнодоступних сайтах відстеження авіарейсів - невідомо, чи був Гілі навмисною ціллю.

"Це безрозсудне втручання Росії, але RAF добре підготовлений до такої діяльності", - заявило оборонне джерело.

Не перший інцидент

За кілька днів до цього Міністерство оборони Британії повідомило про небезпечне переслідування британського розвідувального літака над Чорним морем. Російський Су-35 підлетів так близько, що спрацювали аварійні системи і відключився автопілот.

Інший Су-27 шість разів пройшов за шість метрів від носа британського Rivet Joint. МОБ назвало це найнебезпечнішою дією Росії проти британського літака з 2022 року, коли Росія випустила ракету над Чорним морем.

Наприкінці минулого року Путін відправив ядерні бомбардувальники до північних кордонів Британії, тривалий політ над Норвезьким морем змусив НАТО підняти винищувачі. На початку року Швеція перехопила два російські Су-35С, які супроводжували бомбардувальник Ту-22М над Балтійським морем.

Нещодавно польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20, той рухався над міжнародними водами без погодженого плану польоту.

