У РФ перекрили виїзд із Ярославля до Москви через атаку невідомих дронів

Росія в ніч на 25 травня зазнала чергової атаки невідомих дронів. Зокрема, з Ярославля до Москви влада була змушена перекрити виїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Цієї ночі моніторингові канали писали, що на територію Росії нібито летять близько 340 невідомих безпілотників, проте жодних інших деталей не було.

Пізніше, вже о 02:39, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв відзвітував у себе в соцмережах і заявив, що під атакою безпілотників опинився його регіон, зокрема обласний центр. На цьому тлі було ухвалено рішення перекрити виїзд із Ярославля, який веде в бік Москви.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку та його околиць, або обирайте маршрут повз цю ділянку", - ідеться в публікації в Telegram.

На додачу до цього Євраєв закликав росіян чекати, коли буде оголошено сигнал відбою дронової небезпеки.

Станом на 04:15 поки що невідомо, чи є якісь наслідки атаки в Ярославлі або в якось іншому місті чи регіоні.