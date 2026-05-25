Короткочасні дощі та до +29: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні стогодні, 25 травня, буде сонячна погода, місцями прогріє до +29. Водночас у деяких регіонах очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни до 29°, в Карпатах 15-20°.

Фото: карта погоди в Україні на 25 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без опадів

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°