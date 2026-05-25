Ціни на нафту пішли вниз на тлі можливої угоди США та Ірану
У понеділок ціни на нафту досягли двотижневого мінімуму на тлі оптимізму з приводу того, що США та Іран наближаються до мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters.
Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,71 долара (4,55%) до 93,83 долара за барель. Це сталося до 22:34 за Гринвічем.
Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 4,57 долара (4,73%), а саме - до 92,03 долара за барель.
Падіння цін на нафту відбувається на тлі перемовин США та Ірану щодо угоди, яка включатиме в себе відновлення роботи Ормузької протоки, що залишалася закритою для поставок нафти від самого початку війни - 28 лютого. До початку атак через цей морський шлях проходило близько 20% усіх поставок нафти.
"Незважаючи на всі застереження і ризики, які залишаються щодо мирної угоди і Ормузької протоки, тепер з'явилося світло в кінці тунелю, яке принесе деяке полегшення цінам на нафту в короткостроковій перспективі", - сказав аналітик MST Marquee Сол Кавонік.
Reuters, пославшись на аналітиків, пише, що для відновлення нормального потоку нафти через протоку, а також ремонту пошкоджених нафтогазових об'єктів - знадобитися кілька місяців.
CNN тим часом відзначило позиції аналітиків JPMorgan. Вони очікують, що середня ціна на нафту становитиме 97 доларів за барель і так буде до кінця року, якщо протоку буде відкрито на початку червня.
Можлива угода між США та Іраном
Нагадаємо, менше доби тому Fox News повідомило, що президент США Дональд Трамп дав термін до 7 днів, щоб Вашингтон та Іран досягли рамкової угоди про припинення війни. До вечора неділі меморандум було погоджено вже на 95%.
Документ, над яким працюють сторони, спрямований насамперед на припинення війни. Він передбачає, що Ормузьку протоку буде відкрито.
У разі, якщо угоди буде досягнуто, тоді протягом 30-60 днів сторони узгодять остаточний документ про припинення війни. Уже під час цих переговорів США та Іран обговорять одне з найголовніших питань - іранську ядерну програму.