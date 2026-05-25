ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи стане наступна зима ще складнішою для Києва: оцінка джерел РБК-Україна

09:26 25.05.2026 Пн
2 хв
Оцінки влади кардинально різняться
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч aimg Уляна Безпалько
Чи стане наступна зима ще складнішою для Києва: оцінка джерел РБК-Україна Фото: відключення світла та опалення в Україні (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Підготовка Києва до наступного опалювального сезону стала причиною нового напруження між мерією і центральною владою, особливо в частині фінансів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову".

Читайте також: Якщо влупить дика спека - доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким

Що кажуть у команді мера

"Підготовка міста буде приблизно на рівні минулого року, може, навіть кращою. Але все це передусім залежатиме від взаємодії центру з місцевою владою", – зазначив один зі співрозмовників у команді мера.

Оцінки у “Слузі народу”

Їхні опоненти зі "Слуги народу" в розмовах з РБК-Україна дають різні прогнози.
Оптимістична оцінка - майбутня зима все-таки має бути легшою, завдяки тій же розподіленій генерації (але на Троєщині, з огляду на архітектуру її тепломереж, проблеми все одно будуть).

Песимістична оцінка - зима буде настільки ж важкою, якщо не гіршою. Головним чином, через провалену підготовку, наприклад, складнощі з підключенням когенераційних установок і тарифи, які не мотивують приватний бізнес у них вкладатися.

"Коли нічого не робиться, а в підсумку постраждають люди, то відповідальність понесуть обидва, і Кличко, і Ткаченко, і всі", - підсумовує співрозмовник у "Слузі народу".

Через що сперечаються центральна і міська влада

Ще одна розбіжність між центральною і міською владою полягає в тому, що Кабмін хоче концентруватися тільки на децентралізованому енергопостачанні - когенераційних установках і мобільних котельнях.

У мерії ж вважають, що потрібно базово відновити столичні ТЕЦ, бо вбачають у цьому єдиний варіант узагалі розпочати опалювальний сезон, а когенераційні установки та котельні розглядати тільки як дублюючу опцію.

Підготовка до зими

Як раніше писало РБК-Україна одразу після завершення опалювального сезону Київ розпочав підготовку до наступної зими. Йдеться про реалізацію плану стійкості, який був ухвалений Київрадою у березні.

Тим часом Кабмін поставив КМДА жорсткий дедлайн щодо підготовки Києва до зими. Уряд виділив на ці цілі понад чотири мільярди гривень та вимагає звіту з конкретними строками і відповідальними.

Втім, за даними джерел РБК-Україна, на Банковій не виключили зміни керівника Київської міської військової адміністрації та розповіли, коли це може статися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Віталий Кличко Слуга народа Війна в Україні Блекаут Енергетики
Новини
До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська
До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська
Аналітика
Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову