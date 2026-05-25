Чи стане наступна зима ще складнішою для Києва: оцінка джерел РБК-Україна

Підготовка Києва до наступного опалювального сезону стала причиною нового напруження між мерією і центральною владою, особливо в частині фінансів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову ".

Що кажуть у команді мера

"Підготовка міста буде приблизно на рівні минулого року, може, навіть кращою. Але все це передусім залежатиме від взаємодії центру з місцевою владою", – зазначив один зі співрозмовників у команді мера.

Оцінки у “Слузі народу”

Їхні опоненти зі "Слуги народу" в розмовах з РБК-Україна дають різні прогнози.

Оптимістична оцінка - майбутня зима все-таки має бути легшою, завдяки тій же розподіленій генерації (але на Троєщині, з огляду на архітектуру її тепломереж, проблеми все одно будуть).

Песимістична оцінка - зима буде настільки ж важкою, якщо не гіршою. Головним чином, через провалену підготовку, наприклад, складнощі з підключенням когенераційних установок і тарифи, які не мотивують приватний бізнес у них вкладатися.

"Коли нічого не робиться, а в підсумку постраждають люди, то відповідальність понесуть обидва, і Кличко, і Ткаченко, і всі", - підсумовує співрозмовник у "Слузі народу".

Через що сперечаються центральна і міська влада

Ще одна розбіжність між центральною і міською владою полягає в тому, що Кабмін хоче концентруватися тільки на децентралізованому енергопостачанні - когенераційних установках і мобільних котельнях.

У мерії ж вважають, що потрібно базово відновити столичні ТЕЦ, бо вбачають у цьому єдиний варіант узагалі розпочати опалювальний сезон, а когенераційні установки та котельні розглядати тільки як дублюючу опцію.