До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське опозиційне видання "Дзеркало".

Вранці 25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська спеціальним поїздом прибула до Києва. Це її перший приїзд в Україну - за запрошенням президента України Володимира Зеленського.

До Києва разом із Тихановською прибула ціла делегація. До неї увійшли:

радники Франак Вячорка, Денис Кучинський та Анатолій Лебедько;

заступник керівниці Об'єднаного перехідного кабінету (ОПК) Павло Латушко;

керівник апарату ОПК Валерій Мацкевич;

представниця ОПК із соціальних питань Ольга Зазулинська.

На вокзалі в Києві делегацію зустрів посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор.

Фото: лідерка білоруської опозиції Тихановська у Києві ("Зеркало")

Що робитиме Тихановська в Україні: програма візиту

У Тихановської - насичена програма. Вона зустрінеться з керівництвом України, а також братиме участь у Міжнародному саміті міст і регіонів.

Це щорічний захід у межах Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України, спрямований на залучення міжнародної підтримки для відбудови країни.

Запрошення відвідати Україну президент Зеленський зробив наприкінці січня цього року у Вільнюсі - під час їхньої першої двосторонньої зустрічі.

22 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка зустрітися із Зеленським, анонсував скорий приїзд Тихановської. Він зазначив, що Києву "є з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі".

Візит відбувається через добу після масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ та інші українські міста в ніч на 24 травня.

"Терор підтримується режимом Лукашенка", - заявила Тихановська, засудивши цей удар. Вона також висловила солідарність з українцями та впевненість у їхній перемозі.

Оновлено. Тихановська прокоментувала на своїй сторінці в Х візит до Києва і поділилась першими фото.

"Сьогодні вранці я розпочав свій візит до Києва прямо з вокзалу, щоб вшанувати пам'ять Марії Зайцевої. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність," - написала вона.

Марія Зайцева - білоруська активістка та громадська діячка, яка загинула в Україні під час відбиття російського вторгнення.

"Для мене Марія є символом нового покоління білорусів. Людей, які розуміють, що свобода Білорусі та свобода України нероздільні", - додала Тихановська