Закриті рейтинги мера Києва: хто опинився в першій п'ятірці поруч із Кличком

08:00 25.05.2026 Пн
Кому кияни могли б довірити посаду мера Києва?
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Мер Києва Віталій Кличко досі є лідером в закритих опитуваннях щодо майбутнього очільника столиці. Водночас є низка українських діячів, які теж могли б поборотися за посаду у разі виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати одного з опитувань, яке є у розпорядженні видання.

Згідно з результатів цього опитування про вибір пера столиці, що проводилося в березні, Кличко залишається першим у рейтингах із майже 30%.

Другий у рейтингу із 6,5% - начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, а третій показник у 6,3% - у нардепа та колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

За ними з мінімальним відривом ідуть шоумен та волонтер Сергій Притула, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, український чемпіон з боксу Олександр Усик, начальник КМВА Тимур Ткаченко та бізнесмен Гарік Корогодський.

Водночас майже 22% респондентів - не визначилися.

Нагадаємо, у лютому цього року стало відомо, що компанія Active Group спільно з виданням "Політарена" також провела соціологічне дослідження "Ставлення киян до міської влади".

За результатами опитування чинний мер Києва Віталій Кличко та його політична сила "УДАР" також очолювали електоральні рейтинги. Зокрема, за Кличка були б готові віддати голос 30,3% виборців, а за партію "УДАР" - 14% респондентів.

Також важливо зазначити, що раніше в партії "УДАР" виступили проти проведення виборів під час війни. Там заявили, що для початку потрібно досягти припинення вогню та старту мирного процесу.

