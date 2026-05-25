Закриті рейтинги мера Києва: хто опинився в першій п'ятірці поруч із Кличком

Мер Києва Віталій Кличко досі є лідером в закритих опитуваннях щодо майбутнього очільника столиці. Водночас є низка українських діячів, які теж могли б поборотися за посаду у разі виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати одного з опитувань, яке є у розпорядженні видання.

Згідно з результатів цього опитування про вибір пера столиці, що проводилося в березні, Кличко залишається першим у рейтингах із майже 30%.

Другий у рейтингу із 6,5% - начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, а третій показник у 6,3% - у нардепа та колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

За ними з мінімальним відривом ідуть шоумен та волонтер Сергій Притула, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, український чемпіон з боксу Олександр Усик, начальник КМВА Тимур Ткаченко та бізнесмен Гарік Корогодський.

Водночас майже 22% респондентів - не визначилися.