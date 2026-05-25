Трамп дав Ірану тиждень. Рамкову угоду США і Тегерана узгоджено на 95%, - Fox News
Президент США Дональд Трамп встановив термін, щоб рамковий документ з Іраном був остаточно узгоджений протягом тижня. До вечора неділі 24 травня, документ був уже готовий на 95%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Ми не збираємося здаватися. Ми ще не дійшли до угоди. Ми не збираємося підписувати угоду сьогодні або завтра", - сказав чиновник США, додавши, що Трамп "інстинктивно дає їм 5, 6, 7 днів", щоб довести справу до кінця.
Офіційний представник підтвердив, що в переговорах діє принцип "Немає пилу - немає доларів" (імовірно, ідеться про ядерну програму, тобто - поки Іран не відмовиться, грошей жодних не буде).
Крім цього чиновник додав, що Іран "у принципі погодився з рамковою угодою", і сторони "на 95% наблизилися до її виконання".
"У нас є угода щодо ядерного арсеналу та Ормузької протоки, але ми ведемо переговори щодо формулювань. У нас є можливість укласти угоду, яка знизить витрати для американців, водночас гарантія, що іранці не отримають ядерну зброю", - заявило джерело.
Резюмуючи він сказав, що США точно не збираються укладати погану угоду, зазначивши, що у Вашингтона є можливість вибору. Зокрема, Сполучені Штати можуть відновити бойові дії, якщо угоди не буде досягнуто.
Що передувало
Нагадаємо, у неділю Дональд Трамп доручив своїм переговірникам "не поспішати з укладенням угоди", заявивши, що час на боці США. Перед цим, у суботу, він говорив, що рамкова угода з Іраном, названа меморандумом про взаєморозуміння - "значною мірою досягнута шляхом переговорів".
Зазначимо, що цей документ спрямований насамперед на припинення війни і крім того, передбачає відкриття Ормузької протоки та зняття американської блокади. Якщо угоди буде досягнуто, тоді протягом 30-60 днів сторони узгодять остаточний документ про завершення війни. І саме в цих переговорах обговорюватимуть ядерне питання та низку інших тем.
Причому за даними CBS News, Іран нібито погодився утилізувати свій високозбагачений уран.