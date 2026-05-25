ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп дав Ірану тиждень. Рамкову угоду США і Тегерана узгоджено на 95%, - Fox News

03:09 25.05.2026 Пн
2 хв
Що відомо про перебіг переговорів США та Ірану?
aimg Едуард Ткач
Трамп дав Ірану тиждень. Рамкову угоду США і Тегерана узгоджено на 95%, - Fox News Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп встановив термін, щоб рамковий документ з Іраном був остаточно узгоджений протягом тижня. До вечора неділі 24 травня, документ був уже готовий на 95%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: США та Іран близькі до продовження перемир'я на 60 днів і обговорення ядерної угоди, - FT

"Ми не збираємося здаватися. Ми ще не дійшли до угоди. Ми не збираємося підписувати угоду сьогодні або завтра", - сказав чиновник США, додавши, що Трамп "інстинктивно дає їм 5, 6, 7 днів", щоб довести справу до кінця.

Офіційний представник підтвердив, що в переговорах діє принцип "Немає пилу - немає доларів" (імовірно, ідеться про ядерну програму, тобто - поки Іран не відмовиться, грошей жодних не буде).

Крім цього чиновник додав, що Іран "у принципі погодився з рамковою угодою", і сторони "на 95% наблизилися до її виконання".

"У нас є угода щодо ядерного арсеналу та Ормузької протоки, але ми ведемо переговори щодо формулювань. У нас є можливість укласти угоду, яка знизить витрати для американців, водночас гарантія, що іранці не отримають ядерну зброю", - заявило джерело.

Резюмуючи він сказав, що США точно не збираються укладати погану угоду, зазначивши, що у Вашингтона є можливість вибору. Зокрема, Сполучені Штати можуть відновити бойові дії, якщо угоди не буде досягнуто.

Що передувало

Нагадаємо, у неділю Дональд Трамп доручив своїм переговірникам "не поспішати з укладенням угоди", заявивши, що час на боці США. Перед цим, у суботу, він говорив, що рамкова угода з Іраном, названа меморандумом про взаєморозуміння - "значною мірою досягнута шляхом переговорів".

Зазначимо, що цей документ спрямований насамперед на припинення війни і крім того, передбачає відкриття Ормузької протоки та зняття американської блокади. Якщо угоди буде досягнуто, тоді протягом 30-60 днів сторони узгодять остаточний документ про завершення війни. І саме в цих переговорах обговорюватимуть ядерне питання та низку інших тем.

Причому за даними CBS News, Іран нібито погодився утилізувати свій високозбагачений уран.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії