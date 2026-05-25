Головна » Новини » Війна в Україні

118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки

07:45 25.05.2026 Пн
Цей рубіж став одним із найдовше утримуваних у сучасній війні
Катерина Коваль
118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки Фото: військові, що потрапили до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/118ombr)
118-та окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України за утримання рубежів у районі Малої Токмачки понад 1500 днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 118 ОМБр.

Що відомо

Голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко передав командуванню бригади диплом, що засвідчує національний рекорд.

Село Мала Токмачка визнано одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни - Сили оборони безперервно контролюють цей напрямок в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового тиску.

118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої ТокмачкиФото: нагорода за оборону Малої Токмачки (https://www.facebook.com/118ombr)

"Національний рекорд - це лише констатація факту для історії. Справжня нагорода для наших титанів - кожен збережений метр української землі", - йдеться у зверненні бригади.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою. Станом на зараз ДПСУ не фіксує переміщення техніки чи збільшення кількості військових, однак Білорусь продовжує облаштовувати полігони і бази та нарощувати логістичні шляхи.

Загострення навколо північних кордонів триває з середини квітня - після того як Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну. РБК-Україна раніше повідомляло, що Кремль готує п'ять сценаріїв дій на північному напрямку.

Трамп дав Ірану тиждень. Рамкову угоду США і Тегерана узгоджено на 95%, - Fox News
Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову
Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову