118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 118 ОМБр .

"Національний рекорд - це лише констатація факту для історії. Справжня нагорода для наших титанів - кожен збережений метр української землі", - йдеться у зверненні бригади.

Село Мала Токмачка визнано одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни - Сили оборони безперервно контролюють цей напрямок в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового тиску.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається напруженою. Станом на зараз ДПСУ не фіксує переміщення техніки чи збільшення кількості військових, однак Білорусь продовжує облаштовувати полігони і бази та нарощувати логістичні шляхи.

Загострення навколо північних кордонів триває з середини квітня - після того як Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну. РБК-Україна раніше повідомляло, що Кремль готує п'ять сценаріїв дій на північному напрямку.