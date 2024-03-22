Масований ракетний удар по Україні і перший день саміту ЄС: новини за 21 березня

Російські війська завдали по Україні 21 березня масованого повітряного удару, спрямувавши понад 30 ракет по Києву, проте усі ворожі цілі були збиті ППО ЗСУ. А у Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської ради.
РБК-Україна зібрало головні новини за 21 березня.
Рано-вранці російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з літаків Ту-95МС та застосувавши балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М"/Х-47М2 "Кинджал". Загалом - це 21 ракета. Вони заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені усі ворожі цілі у межах Київської області.
Попри це, через падіння уламків збитих ракет у столиці в трьох районах - Подільському, Святошинському та Шевченківському - були пошкодження будинків, будівель та інших цивільних об'єктів. Крім того, відомо про 13 постраждалих у Києві, серед них дитина.
Як повідомило РБК-Україна джерело у Силах оборони, майже всі ракети росіян були націлені на об'єкти ГУР Міноборони України.
Як розповіли ввечері в Київській ОВА, в області постраждало чотири людини, зокрема одна з них була госпіталізована та прооперована. За оновленими даними збільшилася кількість пошкоджених об’єктів - до 69 приватних будинків. Через падіння уламків були також пошкоджені фасади, вікна, огорожі двох ліцеїв у Київській області.
Більш детально про атаку РФ на Київ 21 березня та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
У Брюсселі 21 березня розпочалося чергове засідання Європейської ради. Він триватиме два дні. На саміті глави держав і урядів блоку зосередяться на: війні РФ проти України та подальшій підтримці Києва з боку ЄС, ситуації в Секторі Газа, європейській безпеці та обороні та занепокоєннях аграрного сектора.
У четвер ввечері була оприлюднена підсумкова заява, у якій Єврорада відзначила прогрес України у проведенні реформ, необхідних для вступу в блок. Брюссель закликав інші держави-члени Євросоюзу швидко схвалити переговорну рамку після її представлення.
Відповідну оцінку та рекомендації були надані не тільки Україні, а також Молдові. Крім того, лідери країн ЄС вирішили розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про вступ до блоку.
Також було заявлено, що Євросоюз має намір поставити свою економіку на "військові рейки". За словами голова Європейської ради Шарля Мішеля, для цього необхідно виконати три цілі: підтримка України прямо зараз; інвестування краще та швидше; полегшення доступу до державного та приватного фінансування оборонного сектору.
Крім того, на саміті Мішель заявив, що ЄС закликає до негайної гуманітарної паузи у Секторі Газа, що призведе до сталого припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський через відеозв'язок звернувся до лідерів ЄС перед початком саміту в Брюсселі 21 березня. Глава держави у ході виступу торкнувся питань:
Національна команда України в півфіналі плей-офф за місце на чемпіонаті Європи 2024 року здобула вольову перемогу над збірною Боснії і Герцеговини. Матч завершився результатом 2:1 на користь "жовто-синіх". Голи у ворота боснійців забили Яремчук (85) і Довбик (88). А м'яч у ворота підопічних Реброва відправив Матвієнко (56) - був автогол.
Тепер за місце на Євро-2024 українська команда зіграє проти збірної Ісландії 26 березня.
Міністерство оборони Естонії оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 20 мільйонів євро. Пакет включає безвідкатну протитанкову зброю, вибухівку, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперську техніку, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.
Як зазначив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур, в останній пакет допомоги увійшли снаряди калібру 155 мм, що стало додатковим внеском Таллінна в ініціативу Євросоюзу про відправку в Україну мільйона снарядів.
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна передала як військову допомогу свої вертольоти Мі-24. Більше таких бортів радянського виробництва у чеських запасах не залишилося.
Зазначається, що рішення про передачу Мі-24 Україні ухвалювалося таємно.
У Польщі біля пункту пропуску "Зосин-Устилуг" у четвер ввечері, після 21:00, був розблокований рух для вантажівок, розповіли у Державній прикордонній службі України.
Польські протестувальники біля цього ПП завершили свій мітинг. У ДПСУ зазначили, що після цього пропуск автобусів, легковиків та вантажних транспортних засобів став здійснюватися у звичному порядку в обох напрямках.
Верховна Рада 21 березня ухвалила закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків протягом 9 місяців.
Заступниця глави Міноборони України Наталія Калмикова заявила в ефірі телемарафону, що після того, як парламент скасував поняття "обмежено придатний" до служби в ЗСУ, люди, що підпадали під дану категорію за висновком ВЛК, повинні будуть пройти переогляд.
У Львові 21 березня через туман зіткнулися близько 27 автівок. Масштабна аварія сталася зранку на Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій. Як повідомили у Львівській міськраді, постраждалих внаслідок ДПТ немає.
Пізніше стало відомо, що громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту, разом з тим автобуси курсували по Скнилівському мосту з затримкою.
Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр заявив, що деякі країни підтримали ідею французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки військ до України.
Дипломат на Київському безпековому форумі зазначив, що на думку Парижа, зараз немає "червоних ліній". Водночас Весьєр додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна через деякий час отримає від США далекобійні ракети ATACMS та інше необхідне озброєння.
По цьому питанні в переговорах між сторонами є певний прогрес, сказав він в ефірі національного телемарафону, проте не став робити прогнози, коли це може статися, та добав, що "треба почекати".
Члени Демократичної партії США в обох палатах Конгресу готові підтримати ідею надання допомоги Україні у кредит, якщо це виведе ситуацію з глухого кута, йшлося у публікації The Hill 21 березня.
Зазначимо, що спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що до митання виділення допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом, оскільки роботу над бюджетом для уряду США на 2024 рік майже завершено.
Додамо, що за даними Bloomberg, США підтримують ідею про випуск облігацій на 50 мільярдів доларів для України коштом заморожених російських активів.
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ прибув в Україну.
Військовий керівник Північно-атлантичного альянсу виступив на Київському безпековому форумі, у ході якого зазначив, що його візит - це "перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, які допоможуть уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.
Чиновник зазначив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав спрямування прибутку від заморожених російських активів, які перебувають у Європі, для закупівлі зброї для України.
Після прибуття на дводенний саміт лідерів ЄС у Брюсселі він заявив, що з оптимізмом дивиться на шанси лідерів блоку дійти згоди щодо цього питання.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтримав пропозицію Європейського союзу використовувати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів для закупівлі зброї для України.
Зазначимо, що російські активи наразі заморожені центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, головним чином бельгійською Euroclear.
Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що країна приєдналася до коаліції безпілотників для України. Так, Австралія разом із Великою Британією та Латвією надасть дрони для українських військ у рамках угоди про "безпілотну коаліцію".
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