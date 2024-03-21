Обмежено придатні повинні будуть знову пройти ВЛК: про що мова
Верховна рада скасувала поняття "обмежено придатний" до служби в ЗСУ. Люди, що підпадали під дану категорію, повинні будуть пройти переогляд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової в ефірі телемарафону.
"Ті люди, які потрапляли в такий висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі ВЛК не буде видавати такий висновок, - наголосила заступниця міністра оборони України.
Калмикова повідомила, що дані зміни полегшить життя десяткам тисяч людей.
"І рідні, і самі військові зверталися і в Міноборони, і в інші органи влади, щоб урегулювати це питання", - додала вона.
Що передувало
Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків.
Згідно з нововведеннями чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.
Крім цього Верховна рада сьогодні в цілому ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.
Новий законопроєкт про мобілізацію
Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Наразі новий законопроєкт знаходиться на розгляді у Комітеті з нацбезпеки. Нардепи подали до нього вже понад 4 тисячі правок.
Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.