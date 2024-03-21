Голова військового комітету НАТО вперше прибув до Києва з лютого 2022 року

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер прибув в Україну. Це його перший візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бауера у Twitter (X).

Також Бауер додав, що візит дозволяє йому висловити повагу мужності та силі українців, які були продемонстровані на полі бою та поза ним.

"Мій візит - перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення - є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", - сказав адмірал.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.