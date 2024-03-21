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Шольц підтримав спрямування прибутку від російських активів на зброю для України

Брюссель, Четвер 21 березня 2024 14:15
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Шольц підтримав спрямування прибутку від російських активів на зброю для України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав спрямування прибутку від заморожених російських активів, які перебувають у Європі, закупівлі зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Шольц заявив про це після прибуття на дводенний саміт лідерів Європейського Союзу у Брюсселі.

"Насамперед їх слід використовувати для закупівлі зброї та боєприпасів, які необхідні Україні для самозахисту", - сказав Шольц, додавши, що він з оптимізмом дивиться на шанси лідерів ЄС дійти згоди з цього питання.

Саміт ЄС

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 21 березня обговорять план використання мільярдів євро прибутку від заморожених російських фінансових активів для придбання зброї для України.

Усі 27 національних лідерів блоку також обговорять, як Європа може зробити більше, щоб захистити себе та стимулювати свою військову промисловість на тлі побоювань, що Росія може не зупинитись в Україні, а США можуть не бути таким стійким захисником Європи у майбутньому.

"Протягом десятиліть Європа не інвестувала достатньо коштів у свою безпеку та оборону", - написав Шарль Мішель, президент Європейської ради у своєму запрошенні на саміт.

За його словами, "тепер, коли ми зіткнулися з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни, настав час зробити радикальні та конкретні кроки, щоб бути готовими до оборони та поставити економіку ЄС на військову основу".

Використання російських активів

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру.

За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Боррель підкреслив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що перебувають у Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 млрд євро на рік.

Водночас лідери Євросоюзу не зможуть погодити рішення про використання прибутку від заморожених активів РФ для України на саміті ЄС, який розпочнеться 21 березня, через небажання Угорщини. Рішення повинно бути ухвалено одностайно.

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