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На кордоні з Польщею розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг"

Четвер 21 березня 2024 21:58
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На кордоні з Польщею розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Фото: на кордоні з Польщею протестувальники розблокували ПП "Зосин-Устилуг" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі біля пункту пропуску "Зосин-Устилуг" сьогодні ввечері, 21 березня, був розблокований рух для вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як поінформували українські прикордонники, о 21:10 польські протестувальники завершили мітинг перед пунктом пропуску "Зосин". Біля цього ПП, зокрема, перед тим тривав загальнопольський страйк.

У ДПСУ зазначили, що наразі пропуск автобусів, легковиків та вантажних транспортних засобів здійснюється у звичному порядку в обох напрямках.

Зазначимо, раніше сьогодні польські прикордонники заявляли, що ввечері у четвер учасники страйку тимчасово розблокують пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Протести польських фермерів на кордоні з Україною

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. Блокування продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску.

Раніше протестувальники заявляли про плани продовжити свої пікети на кордоні з Україною до 30 квітня.

Також повідомлялося, що 20 березня на території Польщі розпочались загальнонаціональні акції протесту із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб. Зокрема протестувальники призупинили пропуск вантажівок, а також автобусів на контрольно-пропускнім пункті "Медика-Шегині".

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Польща ДПСУ Автомобільний рух Кордон з Україною
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