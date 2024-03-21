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Атака балістикою по Києву: що відомо про наслідки

Четвер 21 березня 2024 05:23
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Атака балістикою по Києву: що відомо про наслідки Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

РФ вранці 21 березня атакувала Київ балістикою. Наразі відомо про падіння уламків в трьох районах столиці: пошкоджено будинки, дитсадок, палають автівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і КМВА у Telegram.

Святошинський район

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхівках.

Шевченківський район

У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок - пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.

Оновлено о 06:05: У Шевченківському районі, де горить квартира, відбувається евакуація мешканців будинку.

Подільський район

Тут уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

Що відомо про постраждалих

Кличко повідомив про 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Поки що без госпіталізацій. Усім медики надали допомогу на місці.

Раніше сьогодні, близько 3:40, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про пуски крилатих ракет.

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