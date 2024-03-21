РФ вдарила по Новогродівці в Донецькій області: є жертва, рятувальна операція триває

Російська армія сьогодні, 21 березня, обстріляла Новогродівку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

"Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30 - наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження", - пише Філашкін.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)

За його словами, поранення отримали дав жінки, їх доправили до лікарні.

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Обстріл Києва 21 березня

У ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" і ракета типу "Кинджал". Усі ракети були знищені в Київській області.

Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки в Києві 13 людей постраждали, серед яких дитина. Відомо також, що щонайменше чотирьох людей було госпіталізовано.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.