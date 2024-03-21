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ЄС планує поставити економіку на "військові рейки": Мішель назвав три цілі

Брюссель, Четвер 21 березня 2024 23:25
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ЄС планує поставити економіку на "військові рейки": Мішель назвав три цілі Фото: Шарль Мішель, голова Євроради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз має намір поставити свою економіку на "військові рейки". Для цього необхідно виконати три цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля у Twitter та прессекретаря голови Євроради Катерину Касінге у Twitter.

Він зазначив, що зараз блок має підвищити готовність до оборони та поставити економіку на "військові рейки", щоб "відповідати гостроті загрози".

За словами Мішеля, це передбачає:

  • підтримку України прямо зараз;
  • інвестування краще та швидше;
  • полегшення доступу до державного та приватного фінансування оборонного сектору.

Лідери країн Євросоюзу також домовилися:

  • стимулювати розвиток та спільні закупівлі для усунення критичних прогалин у потенціалі ЄС;
  • збільшити спільні інвестиції в оборону, від досліджень та розробок до стадії планування, індустріалізації та спільних закупівель;
  • підвищити стійкість європейської оборонної промисловості, її гнучкість та здатність розробляти та виробляти інноваційну оборонну продукцію;
  • стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках Євросоюзу;
  • підтримати ініціативи щодо продовження інвестицій у кваліфіковану робочу силу.

Що передувало

Нагадаємо, у Брюсселі 21-22 березня відбувається саміт Євроради, у якому беруть участь лідери країн ЄС.

У запрошенні на саміт для лідерів Мішель заявив про необхідність перевести економіку ЄС на "військові рейки".

Він пояснив це тим, що блок стикається з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни і зараз саме час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони.

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