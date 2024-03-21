ЄС планує поставити економіку на "військові рейки": Мішель назвав три цілі
Європейський союз має намір поставити свою економіку на "військові рейки". Для цього необхідно виконати три цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля у Twitter та прессекретаря голови Євроради Катерину Касінге у Twitter.
Він зазначив, що зараз блок має підвищити готовність до оборони та поставити економіку на "військові рейки", щоб "відповідати гостроті загрози".
За словами Мішеля, це передбачає:
- підтримку України прямо зараз;
- інвестування краще та швидше;
- полегшення доступу до державного та приватного фінансування оборонного сектору.
Лідери країн Євросоюзу також домовилися:
- стимулювати розвиток та спільні закупівлі для усунення критичних прогалин у потенціалі ЄС;
- збільшити спільні інвестиції в оборону, від досліджень та розробок до стадії планування, індустріалізації та спільних закупівель;
- підвищити стійкість європейської оборонної промисловості, її гнучкість та здатність розробляти та виробляти інноваційну оборонну продукцію;
- стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках Євросоюзу;
- підтримати ініціативи щодо продовження інвестицій у кваліфіковану робочу силу.
Що передувало
Нагадаємо, у Брюсселі 21-22 березня відбувається саміт Євроради, у якому беруть участь лідери країн ЄС.
У запрошенні на саміт для лідерів Мішель заявив про необхідність перевести економіку ЄС на "військові рейки".
Він пояснив це тим, що блок стикається з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни і зараз саме час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони.
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