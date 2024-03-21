Звідки російські добровольці дістають зброю та техніку: відповідь РДК та ЛСР

У розпорядженні російських добровольців є зброя, яка належить їм як підрозділу інтернаціональному легіону Збройних сил України (ЗСУ). Також вона постійно доповнюється "трофеями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бійця легіону "Свобода России" Олексія Барановського під час пресконференції .

Як пояснив Барановський, російські добровольці під час перебування в Україні є військовослужбовцями української армії й прирівнюються у всіх правах та обов'язках до наших воїнів.

"Коли ми йдемо на територію Росії - ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яка зброя? Трофейна зброя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки і ми цим користуємося", - додав він.

Зокрема Барановський відзначив, що добровольці користуються також технікою українського виробництва, оскільки працюють як повноцінний український підрозділ на території України та повстанський підрозділ, коли йдуть з рейдом на територію Росії.

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Нікітін, зі свого боку, додав, що сьогодні не варто недооцінювати можливості сучасних військторгів, які з 2014 року продають стрілецьку зброю, танки, системи реактивного залпового вогню й інше.

"Але загалом тепер у розпорядженні РДК є чудова вантажівка "Ахмат". Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської Республіки за цей мимовільний подарунок, який вони нам зробили. У нас тепер є і Тигр. Це теж аналог броньованого невеличкого транспорту. Ми покладаємося на трофейну техніку", - заявив Нікітін.

Прорив кордону Росії

12 березня бійці легіону "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса", а також Сибірського батальйону, які воюють на боці України, прорвали кордон Російської Федерації.

Добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Зокрема до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці.

За словами Барановського, прорив російського кордону завадив планам армії Росії щодо наступу, який вони хотіли присвятити "перемозі" диктатора Володимира Путіна на президентських виборах.

Зокрема добровольці заявили, що кінцевою метою рейдів є ліквідація путінського режиму в Росії.

Детальніше про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.