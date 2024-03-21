Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, які допоможуть Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram .

Він зазначив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

"Важливі кошти, які допоможуть нашому Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", - написав Шмигаль.

Як стало відомо 19 березня, Канада в рамках нової військової допомоги передасть Україні партію приладів нічного бачення.

Також Сенат Канади 20 березня схвалив законопроєкт про вільну торгівлю з Україною.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна могла б купувати вироблені в Україні дрони.

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