ua en ru
Чт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сімферополі вибухи, росіяни заявили про "атаку" і перекрили Кримський міст

Сімферополь, Четвер 21 березня 2024 14:36
UA EN RU
У Сімферополі вибухи, росіяни заявили про "атаку" і перекрили Кримський міст Ілюстративне фото: у Сімферополі вибухи, росіяни закрили Кримський міст (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в окупованому Сімферополі пролунали 21 березня. Росіяни поскаржилися на "атаку" та перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, у Сімферополі чули декілька вибухів. Окупанти виправдовуються, що це робота протиповітряної оборони.

Тим часом пропагандисти заявили, що нібито на територію Криму зайшло декілька груп безпілотників і, мовляв, працює російська ППО. Міністерство оборони РФ стверджує, що "збили" три дрони над Кримом. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому росіяни перекрили рух транспорту Кримським мостом.

У Сімферополі вибухи, росіяни заявили про &quot;атаку&quot; і перекрили Кримський міст

скриншот deepstatemap.live

Ситуація в окупованому Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Сімферополь Війна в Україні Вибухи
NEWS
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими