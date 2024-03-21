Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира Повітряних Сил Миколи Олещука.

"В результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті на Київщині", - заявив Олещук.

За словами командира, ракети летіли з півночі, основний напрямок удару – Київ.

Росіяни запускали крилаті ракети з 11 стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, які перебували у Волгодонську та Енгельсі.

Атака росіян України 21 березня

Вночі 21 березня Повітряні Сили повідомили про злет 9 бортів ТУ-95 з Мурманської області РФ.

Через кілька годин бомбардувальники запустили ракети. В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Мешканці Києва чули вибухи. Влада повідомляла про роботу ППО.

Внаслідок ракетної атаки постраждали люди.

Детальніше про наслідки ракетної атаки на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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