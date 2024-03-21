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Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки

Четвер 21 березня 2024 07:55
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Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки Фото: Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки (armyinform.com)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни атакували Україну 31 ракетою різних видів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира Повітряних Сил Миколи Олещука.

Противник атакував:

  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • аеробалістичною ракетою "Кінджал";
  • 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Росіяни запускали крилаті ракети з 11 стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, які перебували у Волгодонську та Енгельсі.

За словами командира, ракети летіли з півночі, основний напрямок удару – Київ.

"В результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті на Київщині", - заявив Олещук.

Атака росіян України 21 березня

Вночі 21 березня Повітряні Сили повідомили про злет 9 бортів ТУ-95 з Мурманської області РФ.

Через кілька годин бомбардувальники запустили ракети. В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Мешканці Києва чули вибухи. Влада повідомляла про роботу ППО.

Внаслідок ракетної атаки постраждали люди.

Детальніше про наслідки ракетної атаки на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Ракетна атака
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Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки
Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки
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