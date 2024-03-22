Массированный ракетный удар по Украине и первый день саммита ЕС: новости за 21 марта

Война России против Украины: последние новости

Как рассказали в британской разведке, в последние недели в Украине на фронте продвижение российских войск замедлилось, вероятно, частично из-за значительных потерь оккупантов во время наступательной кампании на Авдеевку.

Представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что добровольцы нанесли удар по Белгороду в ответ на атаку оккупантов по украинской столице.

Также российские добровольцы поделились, что за период рейда потери войск ВС РФ составили более полутора тысяч солдат, а командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Никитин рассказал, откуда у них оружие для проведения операций на территории РФ.

Кроме того, в ЛСР заявили, что прорыв границы РФ позволил сорвать вражеские планы о наступлении, которые были посвящены "переизбранию" диктатора Владимира Путина.

В Генштабе ВСУ в вечерней сводке сообщили, что на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Бойцы ВСУ отразили атаки в районе Тернов Донецкой области и поразили 2 средства ПВО противника.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что в результате взрывов на аэродроме в российском Энгельсе в ночь на 20 марта есть повреждения. Украинская разведка собирает данные. К слову, 21 марта российские пропагандистские медиа писали, что в Таганроге якобы упал самолет рядом с аэродромом.

В четверг днем в оккупированном Симферополе раздались взрывы. Российские захватчики пожаловались на "атаку", рассказали о работе ПВО и перекрыли Крымский мост.

Российские оккупанты обстреляли Николаев, использовав баллистическое ракетное вооружение. В результате вражеской атаки одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали. Также войска РФ обстреляли Новогродовку в Донецкой области, там в результате атаки погиб человек, ранения получили женщины.

Массированный ракетный удар по Украине и последствия атаки

Ранним утром российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине, выпустив крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов Ту-95МС и применив баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М"/Х-47М2 "Кинжал". В общей сложности - это 21 ракета. Они заходили с севера, а основным направлением удара был Киев. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были уничтожены все вражеские цели в Киевской области.

Несмотря на это из-за падения обломков сбитых ракет в столице в трех районах - Подольском, Святошинском и Шевченковском - были повреждены дома, здания и другие гражданские объекты. Кроме того, известно о 13 пострадавших в Киеве, в их числе ребенок.

Как сообщил источник в Силах обороны, почти все ракеты россиян были нацелены на объекты ГУР Минобороны Украины.

Как рассказали вечером в Киевской ОВА, в области пострадали четыре человека, в том числе один из них был госпитализирован и прооперирован. По обновленным данным увеличилось количество поврежденных объектов - до 69 частных домов. Из-за падения обломков были также повреждены фасады, окна, ограждения двух лицеев в Киевской области.

Более подробно об атаке РФ на Киев 21 марта и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Саммит ЕС и призыв одобрить переговорную рамку по вступлению Украины

В Брюсселе 21 марта началось очередное заседание Европейского совета. Он продлится два дня. На саммите главы государств и правительств блока сосредоточятся на: войне РФ против Украины и последующей поддержке Киева со стороны ЕС, ситуации в Секторе Газа, европейской безопасности и обороне и беспокойствах аграрного сектора.

В четверг вечером было обнародовано итоговое заявление, в котором Евросовет отметил прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в блок. Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.

Соответствующие оценки и рекомендации были даны не только Украине, но и Молдове. Кроме того, лидеры стран ЕС решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок.

Также было заявлено, что Евросоюз намерен поставить свою экономику на "военные рельсы". По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, для этого необходимо выполнить три цели: поддержка Украины прямо сейчас; инвестирование лучше и быстрее; облегчение доступа к государственному и частному финансированию оборонного сектора.

Кроме того, на саммите Мишель заявил, что ЕС призывает к немедленной гуманитарной паузе в Секторе Газа, что приведет к постоянному прекращению огня.

Зеленский обратился к лидерам на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к лидерам ЕС перед началом саммита в Брюсселе 21 марта. Глава государства в ходе выступления затронул вопросы:

усиления ПВО,

обеспечения боеприпасами,

торговли с РФ,

переговоров о вступлении в ЕС,

а также использования замороженных российских активов.

Сборная Украины с нервной победой над Боснией вышла в финал квалификации к Евро-2024

Национальная команда Украины в полуфинале плей-офф за место на чемпионате Европы 2024 года одержала волевую победу над сборной Боснии и Герцеговины. Матч завершился результатом 2:1 в пользу "желто-синих". Голы в ворота боснийцев забили Яремчук (85) и Довбык (88). А мяч в ворота подопечных Реброва отправил Матвиенко (56) - был автогол.

Теперь за место на Евро-2024 украинская команда сыграет против сборной Исландии 26 марта.

Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Министерство обороны Эстонии объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 20 миллионов евро. Пакет включает в себя безоткатное противотанковое оружие, взрывчатку, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперскую технику, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.

Как отметил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, в последний пакет помощи вошли снаряды калибра 155 мм, что явилось дополнительным вкладом Таллина в инициативу Евросоюза об отправке в Украину миллиона снарядов.

Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна передала в качестве военной помощи свои вертолеты Ми-24. Больше таких бортов советского производства в чешских запасах не осталось.

Решение о передаче Ми-24 Украине принималось тайно.

На границе с Польшей разблокировали движение грузовиков на ПП "Зосин-Устилуг"

В Польше возле пункта пропуска "Зосин-Устилуг" в четверг вечером, после 21:00, было разблокировано движение для грузовиков, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Польские протестующие возле этого ПП завершили свой митинг. В ГПСУ отметили, что после этого пропуск автобусов, легковых автомобилей и грузовых транспортных средств стал осуществляться в обычном порядке в обоих направлениях.

Ограниченно пригодные должны будут снова пройти ВВК: о чем идет речь

Верховная Рада 21 марта приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно подходящих мужчин в течение 9 месяцев.

Заместитель главы Минобороны Украины Наталья Калмыкова заявила в эфире телемарафона, что после того, как парламент отменил понятие "ограниченно пригодный" к службе в ВСУ, люди, подпадавшие под данную категорию по заключению ВВК, должны будут пройти пересмотр.

Во Львове на мосту произошло масштабное ДТП с участием 27 авто

Во Львове 21 марта из-за тумана столкнулись около 27 автомобилей. Масштабная авария произошла утром на Скниловском мосту на улице Городоцкой. Как сообщили во Львовском горсовете, пострадавших в результате ДПТ нет.

Позже стало известно, что общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту, вместе с тем автобусы курсировали по Скниловскому мосту с задержкой.

Некоторые страны поддержали идею по отправке войск в Украину, - посол Франции

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер заявил, что некоторые страны поддержали идею французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину.

Дипломат на Киевском форуме безопасности отметил, что по мнению Парижа, сейчас нет "красных линий". В то же время Весьер добавил, что для Франции в правовом поле Россия является не врагом, а оппонентом, на которого она не собирается нападать.

Кулеба заявил о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина через некоторое время получит от США дальнобойные ракеты ATACMS и другое необходимое вооружение.

По этому вопросу в переговорах между сторонами есть определенный прогресс, сказал он в эфире национального телемарафона, однако не стал делать прогнозы, когда это может произойти, и добавил, что "надо подождать".

Демократы США готовы поддержать помощь Украине в кредит, чтобы выйти из тупика

Члены Демократической партии США в обеих палатах Конгресса готовы поддержать идею предоставления помощи Украине в кредит, если это выведет ситуацию из тупика, говорилось в публикации The Hill 21 марта.

Отметим, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что к митанию выделения помощи Украине перейдут уже в ближайшее время, поскольку работа над бюджетом для правительства США на 2024 год почти завершена.

Добавим, что по данным Bloomberg, США поддерживают идею о выпуске облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных российских активов.

Глава военного комитета НАТО впервые прибыл в Киев с февраля 2022 года

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибыл в Украину.

Военный руководитель Североатлантического альянса выступил на Киевском форуме безопасности, в ходе которого отметил, что его визит - это "первая военная делегация НАТО, посетившая Украину после широкомасштабного вторжения".

Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов США, которые помогут правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи.

Чиновник отметил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.

Шольц поддержал направление прибыли от российских активов на оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал направление прибыли от находящихся в Европе замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

По прибытии на двухдневный саммит лидеров ЕС в Брюсселе он заявил, что с оптимизмом смотрит на шансы лидеров блока прийти к согласию по этому вопросу.

Бельгия поддержала предложение ЕС закупить на активы РФ оружие для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поддержал предложение Европейского союза использовать миллиарды евро доходов от замороженных российских финансовых активов для закупки оружия для Украины.

Отметим, что российские активы сейчас заморожены центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, главным образом бельгийской Euroclear.

Австралия присоединяется к коалиции дронов для Украины

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что страна присоединилась к коалиции беспилотников для Украины. Так, Австралия вместе с Великобританией и Латвией предоставит дроны для украинских войск в рамках соглашения о "беспилотной коалиции".