Спікер Палати представників: Питання бюджету США майже вирішене, далі допомога Україні

Оскільки основне пріоритетне питання Конгресу - погодження бюджету уряду США на 2024 рік - майже вирішене, то найближчим часом американські законодавці перейдуть до пакета допомоги Україні та іншим партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, на пресконференції 20 березня заявив, що після розв'язання бюджетних питань, "переведемо увагу на це (допомогу союзникам, - ред.) і не зволікатимемо з цим".

Конгрес, аби уникнути шатдауну, має схвалити бюджет до 22 березня, тому, за словами Джонсона, це відбудеться вже на поточному тижні.

Водночас, як зазначає видання, після 22 березня Палата представників іде на двотижневу перерву, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

Джонсон сказав, що, крім пакета додаткового фінансування для партнерів, багато обговорюють законопроєкт, який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів для часткової оплати допомоги Україні, та концепція надання допомоги в кредит.

"Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", – заявив спікер.

Допомога США для України