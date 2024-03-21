Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Пакет військової допомоги включає безвідкатну протитанкову зброю, вибухівку, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперську техніку, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.

"Ми склали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, не допускаючи при цьому зниження обороноздатності Естонії", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зазначив, що в останній пакет допомоги увійшли снаряди калібру 155 мм, що стало додатковим внеском Естонії в ініціативу Євросоюзу про відправку в Україну мільйона снарядів.