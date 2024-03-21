ЄС закликав до повного та безпечного гуманітарного доступу до Гази, - Мішель

Європейський союз закликав до повного та безпечного гуманітарного доступу до Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави Європейської ради Шарль Мішеля у Twitter .

"Повний і безпечний гуманітарний доступ до Гази має важливе значення для надання цивільному населенню життєво необхідної допомоги в катастрофічній ситуації, що склалася в Газі", - наголосив глава Європейської ради.

Мішель заявив, що ЄС закликає до негайної гуманітарної паузи , що призведе до сталого припинення вогню.

Ситуація в Газі

Учасники угрупування ХАМАС напали на Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

Вже наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію в Секторі Газа. Операція триває дотепер.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, наголосив, що метою є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про готовність здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед Кнесетом. Він підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Секторі Газа, щоб звільнити заручників та доставити гуманітарну допомогу.

Вже 8 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів про наближення повної перемоги та готовність ЦАХАЛ розпочати наземну операцію в місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Крім того, президент США Джо Байден може виставити Ізраїлю більш жорстокі умови щодо надання нової військової допомоги на тлі продовження бойових дій у південній частині Сектору Газа.

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