Демократи США готові підтримати допомогу Україні в кредит, щоб вийти з глухого кута

Члени Демократичної партії США в обох палатах Конгресу готові підтримати ідею надання допомоги Україні у кредит. Це необхідно, щоб вийти з глухого кута.

Про це заявили кілька демократів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Демократи підтримують допомогу Україні. Неважливо, чи назвете ви це кредитом чи якось інакше, але виділіть їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Тож якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога", - сказав демократ, член Палати представників Бенні Томпсон.

Водночас демократ, сенатор Елізабет Уоррен зазначила, що Україна "відчайдушно потребує грошей" від США і конгресмени намагаються знайти будь-який можливий спосіб відновити допомогу.

"Якщо є спосіб організувати виділення грошей Україні таким чином, щоб отримати голоси республіканців, то я, звісно, уважно подивлюсь на це", - додала вона.

Але не всі демократи згодні з такою думкою, що допомогу Україні потрібно надати у будь-якій формі.

"Не забувайте, що і Ізраїлю, і Україні - особливо Україні - доводиться позичати багато грошей, щоб впоратися з цією війною. Так що якщо ви збираєтеся погіршити їхню кредитоспроможність - а кредитний рейтинг Ізраїлю знизився - це шкодить вашому союзнику, при цьому вдаючи, що ви йому допомагаєте. Тож це не дуже хороші зміни", - розповів демократ, член Палати представників Бред Шерман.