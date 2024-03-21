Наступ росіян під Авдіївкою сповільнився. Британська розвідка назвала причини

Наступ російських військ у районі Авдіївки сповільнився останніми тижнями. Ймовірною причиною цього були втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (Х).

Як йдеться у зведенні, російські війська продовжують зосереджуватися на операціях у Донецькій області, досягаючи незначних успіхів. Росіяни намагалися розширити зони протистояння на північний захід від Донецька. Бої йдуть за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

"Наступ росіян сповільнився за останні тижні, ймовірно, частково через значні втрати під час кампанії в Авдіївці", - вважає розвідка.

У Міноборони Британії зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту залишається нестабільною, а дефіцит особового складу та боєприпасів українських сил, ймовірно, обмежує їх здатність утримувати позиції.