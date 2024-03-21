"Пошкодження є". У розвідці відреагували на удар по аеродрому Енгельс
Внаслідок вибухів на аеродромі у російському Енгельсі є пошкодження. Українська розвідка збирає дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Самі росіяни у публічних джерелах повідомляють про пошкодження щонайменше двох літаків. Ми будемо наразі обережними, уточнимо, що внаслідок цього інциденту, звісно, є пошкодження, дані збираються", - сказав він.
Юсов зазначив, що стосовно того, "хто проводив і чим проводив" дану операцію, коментарів немає.
Розвідник пояснив, що аеродром Енгельс залишається дуже важливим стратегічним об'єктом для Росії. Саме там базуються бомбардувальники, з яких завдають ударів по Україні. За словами представника ГУР, об'єкт становить небезпеку і для Європи.
"Певною мірою для Путіна - це стратегічний об'єкт, тому передислокація (літаків, - ред.) звідти можлива, але використовувати вони його надалі будуть намагатися. Це означає, що і надалі інциденти і на цьому, і на інших об'єктах будуть продовжуватися", - заявив Юсов.
Удар по Енгельсу
В ніч на 20 березня у російському місті Енгельс Саратовської області РФ пролунали вибухи. У мережі повідомляли про "прильоти", а жителі публікували "гучні" відео з вибухами.
Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що вибухи в Енгельсі були роботою Головного управління розвідки Міноборони. Результати бойової роботи уточнюються.
Додамо, що в Енгельсі знаходиться військово-повітряна база Росії - "Енгельс-2". Там базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні.
На супутникових знімках, які поширили ЗМІ, помітно, що за день до атаки на аеродромі в Енгельсі було 11 літаків, зокрема дев'ять бомбардувальників.
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