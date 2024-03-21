ua en ru
Чт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ранкова російська атака на Київ була націлена на ГУР, - джерело

Україна, Четвер 21 березня 2024 18:45
UA EN RU
Ранкова російська атака на Київ була націлена на ГУР, - джерело Фото: майже всі ракети під час атаки були націлені на об'єкти ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

Майже всі ракети, якими Росія вдарила по Києву сьогодні зранку, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Силах оборони.

За даними джерел, абсолютна більшість ракет, які йшли сьогодні на Київ, були спрямовані на об'єкти Головного управління розвідки.

"Всі вони збиті", - додали в Силах оборони.

Ракетна атака РФ по Києву 21 березня

Нагадаємо, що у ніч проти 21 березня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила усі 31 ворожу ракету у межах Київської області.

Зазначимо, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Через падіння уламків збитих ракет у місті в трьох районах все ж є наслідки, крім того, відомо про 13 постраждалих, серед них дитина.

Детальніше про атаку РФ на Київ та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими