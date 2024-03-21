Ранкова російська атака на Київ була націлена на ГУР, - джерело

Майже всі ракети, якими Росія вдарила по Києву сьогодні зранку, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Силах оборони.

За даними джерел, абсолютна більшість ракет, які йшли сьогодні на Київ, були спрямовані на об'єкти Головного управління розвідки.

Ракетна атака РФ по Києву 21 березня

Нагадаємо, що у ніч проти 21 березня російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила усі 31 ворожу ракету у межах Київської області.

Зазначимо, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Через падіння уламків збитих ракет у місті в трьох районах все ж є наслідки, крім того, відомо про 13 постраждалих, серед них дитина.

Детальніше про атаку РФ на Київ та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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