Збірна України з нервовою перемогою над Боснією вийшла у фінал кваліфікації до Євро-2024

Національна команда України здобула вольову перемогу над збірною Боснії і Герцеговини в півфіналі плей-офф за місце на чемпіонаті Європи 2024 року.

Євро-2024, кваліфікація, плей-офф, шлях B, 1/2 фіналу

Боснія і Герцеговина – Україна – 1:2

Голи: Матвієнко, 56 (автогол) – Яремчук, 85, Довбик, 88

Перші хвилини вийшли нервовими. Обом командам довелося боротися не лише зі суперником, а й з поганим станом газону арени "Біліно Полє". Ця обставина разом із прогнозованим бажанням уникнути помилок унеможливили швидкий м'яч від балканців чи "синьо-жовтих".

Головні події розгорталися в центрі поля. Ані боснійці, ані українці не гребували дрібними фолами, тож у стартові півгодини німецькому арбітру Цвайєру довелося показати три "гірчичники". Натомість атакам команди Саво Мілошевіча та підопічних Сергія Реброва бракувало останньої передачі.

Як наслідок, фактично перший справжній момент виник аж на 39-й хвилині. Це Джеко з меж штрафного майданчика пробив вище воріт. А ось завадив ветерану боснійської збірної в цьому епізоді співвітчизник Колашинац.

Зі стартом другої половини збірна України заграла активніше "Синьо-жовті" провели серію небезпечних атак. Зокрема, загрози біля воріт Шехіча вимальовувалися під час стандартів, але до акцентованих ударів справа в перші хвилини тайму так і не дійшла.

Натомість Боснія своїм шансом скористалася. Після невдалого кутового балканські "дракони" організували випад другим темпом. Дедіч із правого кута штрафного прострілив, а Матвієнко в боротьбі з Хаджікадунічем зрізав м'яч під дальню стійку власних воріт – 1:0.

На пропущений м'яч українська збірна відповіла повним перехопленням ініціативи. Господарі в повному складі опинилися на своїй половині, а "синьо-жовті" розпочали пошуки слабких місць в редутах балканців. Здебільшого підопічні Реброва намагалися знайти Довбика, та того уважно опікали.

Лише на 77-й хвилині Україна виконала перший удар у рамку воріт. Це Мудрик наважився пробити метрів із 25-ти, а м'яч перспективно застрибав перед воротарем. Шехіч не наважився брати сферу та відбив удар убік. Боснійці відповіли за п'ять хвилин – Деміровіч у дотик не переграв Луніна після передачі П'яніча.

Ребров вирішив змінити перебіг подій замінами. На полі з'явилися Гуцуляк, Маліновський та Яремчук. Якраз останньому й довелося невдвозі опинитися в обіймах партнера. Мудрик вчасно перевів м'яч на правий фланг атаки, звідки Конопля прострілив у центр штрафного, а форвард "Валенсії" вдіправив м'яч у сітку – 1:1!

Збірна Боснії і Герцеговини спробувала повернутися в режим атак. Однак, оголивши тили, проґавила контратаку "синьо-жовтих". Яремчук опинився ліворуч біля лінії поля і виконав класний навіс, а Довбик головою спрямував м'яч прямісінько в кут воріт Шехіча.

До основного часу арбітр додав цілих 8 хвилин. Тепер час для української збірної тягнувся довго. Утім, підопічні Реброва зуміли перелаштувався на злагоджену гру в обороні та втримали переможний рахунок. Тепер за місце на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють проти збірної Ісландії 26 березня.