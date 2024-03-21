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Деякі країни підтримали ідею щодо відправки військ в Україну, - посол Франції

Франція, Четвер 21 березня 2024 20:48
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Деякі країни підтримали ідею щодо відправки військ в Україну, - посол Франції Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Деякі країни підтримали ідею французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки військ до України.

Про це заявив посол Франції в Україні Ґаель Весьєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський безпековий форум.

Весьєр нагадав, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", - пояснив посол.

Водночас Весьєр додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.

"Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється", - зауважив він.

Ідея Макрона про відправлення військ

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправку військ для участі у бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Більшість країн не підтримали позицію Макрона. На додаток, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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