Масований ракетний удар по Україні і перший день саміту ЄС: новини за 21 березня

Російські війська завдали по Україні 21 березня масованого повітряного удару, спрямувавши понад 30 ракет по Києву, проте усі ворожі цілі були збиті ППО ЗСУ. А у Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської ради.

Війна Росії проти України: останні новини

Як розповіли в британській розвідці, останніми тижнями в Україні на фронты просування російських військ сповільнилося, ймовірно, частково через значні втрати окупантів під час наступальної кампанії на Авдіївку.

Представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час прес-конференції у Києві заявив, що добровольці завдали удару по Бєлгороду у відповідь на атаку окупантів по українській столиці.

Також російські добровольці поділилися, що за період рейду втрати військ ЗС РФ склали понад півтори тисячі солдатів, а командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Нікітін розповів, звідки в них зброя для проведення операцій на території РФ.

Крім того, в ЛСР заявили, що прорив кордону РФ дозволив зірвати ворожі плани щодо наступу, які були присвячені "переобранню" диктатора Володимира Путіна.

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні повідомили, що на фронті упродовж доби відбулося 67 бойових зіткнень. Бійці ЗСУ відбили атаки в районі Тернів Донецької області та уразили 2 засоби ППО противника.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що внаслідок вибухів на аеродромі у російському Енгельсі у ніч проти 20 березня є пошкодження. Українська розвідка збирає дані. До слова, 21 березня російські пропагандистські медіа писали, що у місті Таганрог нібито впав літак поруч з аеродромом.

У четвер вдень в окупованому Сімферополі пролунали вибухи. Російські загарбники поскаржилися на "атаку", розповіли про роботу ППО та перекрили Кримський міст.

Російські окупанти обстріляли Миколаїв, використавши балістичне ракетне озброєння. Внаслідок ворожої атаки одна жінка загинула, ще шестеро людей постраждало. Також війська РФ обстріляли Новогродівку в Донецькій області, там внаслідок атаки загинула людина, поранення отримали дав жінки.

Масований ракетний удар по Україні та наслідки атаки

Рано-вранці російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з літаків Ту-95МС та застосувавши балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М"/Х-47М2 "Кинджал". Загалом - це 21 ракета. Вони заходили з півночі, а основним напрямком удару був Київ. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені усі ворожі цілі у межах Київської області.

Попри це, через падіння уламків збитих ракет у столиці в трьох районах - Подільському, Святошинському та Шевченківському - були пошкодження будинків, будівель та інших цивільних об'єктів. Крім того, відомо про 13 постраждалих у Києві, серед них дитина.

Як повідомило РБК-Україна джерело у Силах оборони, майже всі ракети росіян були націлені на об'єкти ГУР Міноборони України.

Як розповіли ввечері в Київській ОВА, в області постраждало чотири людини, зокрема одна з них була госпіталізована та прооперована. За оновленими даними збільшилася кількість пошкоджених об’єктів - до 69 приватних будинків. Через падіння уламків були також пошкоджені фасади, вікна, огорожі двох ліцеїв у Київській області.

Більш детально про атаку РФ на Київ 21 березня та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Саміт ЄС і заклик схвалити переговорну рамку по вступу України

У Брюсселі 21 березня розпочалося чергове засідання Європейської ради. Він триватиме два дні. На саміті глави держав і урядів блоку зосередяться на: війні РФ проти України та подальшій підтримці Києва з боку ЄС, ситуації в Секторі Газа, європейській безпеці та обороні та занепокоєннях аграрного сектора.

У четвер ввечері була оприлюднена підсумкова заява, у якій Єврорада відзначила прогрес України у проведенні реформ, необхідних для вступу в блок. Брюссель закликав інші держави-члени Євросоюзу швидко схвалити переговорну рамку після її представлення.

Відповідну оцінку та рекомендації були надані не тільки Україні, а також Молдові. Крім того, лідери країн ЄС вирішили розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про вступ до блоку.

Також було заявлено, що Євросоюз має намір поставити свою економіку на "військові рейки". За словами голова Європейської ради Шарля Мішеля, для цього необхідно виконати три цілі: підтримка України прямо зараз; інвестування краще та швидше; полегшення доступу до державного та приватного фінансування оборонного сектору.

Крім того, на саміті Мішель заявив, що ЄС закликає до негайної гуманітарної паузи у Секторі Газа, що призведе до сталого припинення вогню.

Зеленський звернувся до лідерів на саміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський через відеозв'язок звернувся до лідерів ЄС перед початком саміту в Брюсселі 21 березня. Глава держави у ході виступу торкнувся питань:

посилення ППО,

забезпечення боєприпасами,

торгівлі з РФ,

переговорів про вступ до ЄС,

а також використання заморожених російських активів.

Збірна України з нервовою перемогою над Боснією вийшла у фінал кваліфікації до Євро-2024

Національна команда України в півфіналі плей-офф за місце на чемпіонаті Європи 2024 року здобула вольову перемогу над збірною Боснії і Герцеговини. Матч завершився результатом 2:1 на користь "жовто-синіх". Голи у ворота боснійців забили Яремчук (85) і Довбик (88). А м'яч у ворота підопічних Реброва відправив Матвієнко (56) - був автогол.

Тепер за місце на Євро-2024 українська команда зіграє проти збірної Ісландії 26 березня.

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Міністерство оборони Естонії оголосило про новий пакет військової допомоги для України на 20 мільйонів євро. Пакет включає безвідкатну протитанкову зброю, вибухівку, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперську техніку, боєприпаси меншого калібру та багато іншого.

Як зазначив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур, в останній пакет допомоги увійшли снаряди калібру 155 мм, що стало додатковим внеском Таллінна в ініціативу Євросоюзу про відправку в Україну мільйона снарядів.

Чехія передала Україні свої останні вертольоти Мі-24

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна передала як військову допомогу свої вертольоти Мі-24. Більше таких бортів радянського виробництва у чеських запасах не залишилося.

Зазначається, що рішення про передачу Мі-24 Україні ухвалювалося таємно.

На кордоні з Польщею розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг"

У Польщі біля пункту пропуску "Зосин-Устилуг" у четвер ввечері, після 21:00, був розблокований рух для вантажівок, розповіли у Державній прикордонній службі України.

Польські протестувальники біля цього ПП завершили свій мітинг. У ДПСУ зазначили, що після цього пропуск автобусів, легковиків та вантажних транспортних засобів став здійснюватися у звичному порядку в обох напрямках.

Обмежено придатні повинні будуть знову пройти ВЛК: про що мова

Верховна Рада 21 березня ухвалила закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків протягом 9 місяців.

Заступниця глави Міноборони України Наталія Калмикова заявила в ефірі телемарафону, що після того, як парламент скасував поняття "обмежено придатний" до служби в ЗСУ, люди, що підпадали під дану категорію за висновком ВЛК, повинні будуть пройти переогляд.

У Львові на мосту трапилась масштабна ДТП за участю 27 авто

У Львові 21 березня через туман зіткнулися близько 27 автівок. Масштабна аварія сталася зранку на Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій. Як повідомили у Львівській міськраді, постраждалих внаслідок ДПТ немає.

Пізніше стало відомо, що громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту, разом з тим автобуси курсували по Скнилівському мосту з затримкою.

Деякі країни підтримали ідею щодо відправки військ в Україну, - посол Франції

Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр заявив, що деякі країни підтримали ідею французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки військ до України.

Дипломат на Київському безпековому форумі зазначив, що на думку Парижа, зараз немає "червоних ліній". Водночас Весьєр додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.

Кулеба заявив про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна через деякий час отримає від США далекобійні ракети ATACMS та інше необхідне озброєння.

По цьому питанні в переговорах між сторонами є певний прогрес, сказав він в ефірі національного телемарафону, проте не став робити прогнози, коли це може статися, та добав, що "треба почекати".

Демократи США готові підтримати допомогу Україні в кредит, щоб вийти з глухого кута

Члени Демократичної партії США в обох палатах Конгресу готові підтримати ідею надання допомоги Україні у кредит, якщо це виведе ситуацію з глухого кута, йшлося у публікації The Hill 21 березня.

Зазначимо, що спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що до митання виділення допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом, оскільки роботу над бюджетом для уряду США на 2024 рік майже завершено.

Додамо, що за даними Bloomberg, США підтримують ідею про випуск облігацій на 50 мільярдів доларів для України коштом заморожених російських активів.

Голова військового комітету НАТО вперше прибув до Києва з лютого 2022 року

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ прибув в Україну.

Військовий керівник Північно-атлантичного альянсу виступив на Київському безпековому форумі, у ході якого зазначив, що його візит - це "перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення".

Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, які допоможуть уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.

Чиновник зазначив, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

Шольц підтримав спрямування прибутку від російських активів на зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав спрямування прибутку від заморожених російських активів, які перебувають у Європі, для закупівлі зброї для України.

Після прибуття на дводенний саміт лідерів ЄС у Брюсселі він заявив, що з оптимізмом дивиться на шанси лідерів блоку дійти згоди щодо цього питання.

Бельгія підтримала пропозицію ЄС закупити на активи РФ зброю для України

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтримав пропозицію Європейського союзу використовувати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів для закупівлі зброї для України.

Зазначимо, що російські активи наразі заморожені центральними депозитаріями цінних паперів ЄС, головним чином бельгійською Euroclear.

Австралія приєднується до коаліції дронів для України

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що країна приєдналася до коаліції безпілотників для України. Так, Австралія разом із Великою Британією та Латвією надасть дрони для українських військ у рамках угоди про "безпілотну коаліцію".